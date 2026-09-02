聽新聞
0:00 / 0:00

饒穎奇周日告別式 台商睹「北京巨石」憶兩岸情

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

立法院前副院長饒穎奇日前辭世，將於九月六日舉行告別式。不少在陸台商朋友紛紛感念他當年對促進海內外客家鄉親團結，推動兩岸和平繁榮的努力。尤其位於北京奧運公園內那顆饒穎奇贈送的花蓮巨石，更讓人睹物思情。

熟悉饒穎奇的台商朋友回憶表示，饒穎奇退下公職後成立「海峽兩岸民意交流基金會」，多年來積極促進兩岸各級民代與民間交流，增進兩岸基層間的認識、降低兩岸誤判風險。二○○七年，他還以客家文經交流協會理事長名義致贈一顆碩大的花蓮大理石銘石，送至北京奧運公園，見證當時兩岸和平交流的一段佳話。

台商表示，二○○八年北京辦奧運，饒穎奇與多名台灣鄉親為了表達祝賀之意，特別挑了一顆氣勢磅礴、挺拔雄偉的花蓮巨石，刻上了「兩岸客家、心繫奧運」八個字，希望來自全世界的客家鄉親前往瀏覽時，體悟到「客家吾加、天下一家」的客家理念。

這顆大理石高三點六米，寬二點六米，重達五十多噸。他記得，當時饒穎奇談到這塊大石說，它從花蓮一路運來，波折不斷，由於沒有祈神，又太重，搬運的起重機故障了好多次，在路上、在海上都是驚險萬分，搬來北京非常不容易，但也更可以展現出客家精神，以及對大陸鄉親的濃厚情誼。

當年的央視新聞報導，二○○八年六月廿七日，台灣中華海峽兩岸客家文經交流協會與北京聯合大學台灣研究院，在北京奧林匹克森林公園舉行了北京奧運景觀石落成儀式。包括饒穎奇、大陸前全國人大副委員長許嘉璐、北京聯合大學台研院及在京客家鄉親等二百人出席。

告別式 兩岸 北京

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

出席魯台會 蕭旭岑：政治操作切不了兩岸情

魯台經貿洽談 蕭旭岑：兩岸穩定交流符合兩岸人民共同利益

第30屆魯台會開幕 陸國台辦主任宋濤：加強兩岸經濟合作才是正道

幕後／兩岸事務試水溫 盧秀燕布局2028進退謹慎為之

相關新聞

上合峰會發言 習近平暗批美：嚴防外部勢力干涉各國內政

大陸國家主席習近平昨天在上海合作組織系列峰會上喊話「營造普遍安全的環境」，「嚴防外部勢力干涉各國內政、危害政治安全、破壞地區穩定」，並指當前世界「多極化」大勢不可逆轉。

烏茲別克秀殲-10CE戰機服役 成陸第二個海外用戶

去年在印巴衝突期間一戰成名的大陸國產戰機「殲–10CE」出現第二個海外用戶。烏茲別克國防部當地時間八月卅日在其社群帳號宣布，殲–10CE戰鬥機已正式加入烏國空軍服役，並發文「現代戰鬥機保護著我們國家領空」。

饒穎奇周日告別式 台商睹「北京巨石」憶兩岸情

立法院前副院長饒穎奇日前辭世，將於九月六日舉行告別式。不少在陸台商朋友紛紛感念他當年對促進海內外客家鄉親團結，推動兩岸和平繁榮的努力。尤其位於北京奧運公園內那顆饒穎奇贈送的花蓮巨石，更讓人睹物思情。

客家短影音海峽交流 40台青秀一波

八月二十八日，二○二六海峽客家「客青·搞作」短影音創作交流賽於福建龍岩舉行頒獎典禮，為五天四夜的創作之旅畫下句點。四十位台灣客家青年走訪客家古村、土樓、宗祠與老街，把實地探索的所見所感，創作出十支形式多元的短影音作品，用年輕世代的視角與創意，角逐金銀銅獎項。

協調川習會籌備 川普盟友戴恩斯再訪陸

大陸國家主席習近平預計本月下旬訪美之際，與美國總統川普關係密切的共和黨籍參議員戴恩斯，近日再度訪問大陸，此行與川習峰會籌備有關。而大陸總理李強昨日會見美方人士時也表示，大陸願積極推動解決美國赴陸企業的合理訴求，也希望美方相向而行，「共同落實好經貿磋商成果」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。