饒穎奇周日告別式 台商睹「北京巨石」憶兩岸情

立法院前副院長饒穎奇日前辭世，將於九月六日舉行告別式。不少在陸台商朋友紛紛感念他當年對促進海內外客家鄉親團結，推動兩岸和平繁榮的努力。尤其位於北京奧運公園內那顆饒穎奇贈送的花蓮巨石，更讓人睹物思情。

熟悉饒穎奇的台商朋友回憶表示，饒穎奇退下公職後成立「海峽兩岸民意交流基金會」，多年來積極促進兩岸各級民代與民間交流，增進兩岸基層間的認識、降低兩岸誤判風險。二○○七年，他還以客家文經交流協會理事長名義致贈一顆碩大的花蓮大理石銘石，送至北京奧運公園，見證當時兩岸和平交流的一段佳話。

台商表示，二○○八年北京辦奧運，饒穎奇與多名台灣鄉親為了表達祝賀之意，特別挑了一顆氣勢磅礴、挺拔雄偉的花蓮巨石，刻上了「兩岸客家、心繫奧運」八個字，希望來自全世界的客家鄉親前往瀏覽時，體悟到「客家吾加、天下一家」的客家理念。

這顆大理石高三點六米，寬二點六米，重達五十多噸。他記得，當時饒穎奇談到這塊大石說，它從花蓮一路運來，波折不斷，由於沒有祈神，又太重，搬運的起重機故障了好多次，在路上、在海上都是驚險萬分，搬來北京非常不容易，但也更可以展現出客家精神，以及對大陸鄉親的濃厚情誼。

當年的央視新聞報導，二○○八年六月廿七日，台灣中華海峽兩岸客家文經交流協會與北京聯合大學台灣研究院，在北京奧林匹克森林公園舉行了北京奧運景觀石落成儀式。包括饒穎奇、大陸前全國人大副委員長許嘉璐、北京聯合大學台研院及在京客家鄉親等二百人出席。