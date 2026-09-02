客家短影音海峽交流 40台青秀一波

八月二十八日，二○二六海峽客家「客青·搞作」短影音創作交流賽於福建龍岩舉行頒獎典禮，為五天四夜的創作之旅畫下句點。四十位台灣客家青年走訪客家古村、土樓、宗祠與老街，把實地探索的所見所感，創作出十支形式多元的短影音作品，用年輕世代的視角與創意，角逐金銀銅獎項。

頒獎典禮前的創作分享會上，各隊輪流展示作品。有人以快板串聯聚落風情，有人從自身經歷出發記錄客家體驗，也有人將客家歌謠融入微電影，用年輕人的語言重新詮釋傳統文化。將快板融入作品的吳同學表示，「第一次來到龍岩，希望用自己的方式感受這裡的文化。培田古村的房梁與屋頂特別美，這種古樸的氛圍在其他地方看不到。」

經過評審團決選，金獎由以「客家文化」交融為主題的隊伍奪得，作品在音樂與語言上的巧思獲得評審青睞；銀獎隊伍從自身視角記錄從陌生到熟悉的探索過程，情感真摯動人；銅獎隊伍則以輕快的Vlog節奏，帶領觀者走進龍岩的日常風景。評審團對參賽作品給予高度評價，認為這些短影音不僅展現創意與活力，更真實傳達了台灣客家青年對客家文化的感受與思考。

金獎隊伍成員梁同學說，「每個地方都有故事，我們花了很多心思在客家的音樂與畫面的搭配上，希望讓觀眾感受到龍岩獨特的氛圍。」同組的陳同學表示，隊伍的作品中最具客家味的亮點是特別設計的客語教學橋段，希望能將客語文化好好傳承下去。

銀獎隊伍的沈同學分享，作品講述的正是自己一步步認識客家的故事。「當地人很熱情，會教我們講客家話，也很樂意分享生活點滴，讓我們真正了解什麼是客家。」

對這群台灣客家青年而言，這趟龍岩之行不只是創作挑戰，更是一場跨地域的文化相遇。從宗祠飛簷到土樓圓弧，從沉缸酒澄澈到古村靜謐，他們用鏡頭記錄下對龍岩的觀察與詮釋，並創作成屬於他們的「客家故事」。