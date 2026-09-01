習近平出席上合組織峰會提4主張 未來3年推100個科技合作項目

大陸國家主席習近平9月1日在吉爾吉斯出席上海合作組織成員國元首理事會會議，提出4點主張，並宣布未來3年與上合組織國家聯合實施100個科技合作項目。與會領導人批准修改和補充28份成果文件，巴基斯坦將接任上合組織輪值主席國。

央視報導，上海合作組織成員國元首理事會第26次會議9月1日上午在吉爾吉斯首都比什凱克舉行。大陸國家主席習近平、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、白俄羅斯總統盧卡申科、印度總理莫迪、伊朗總統佩裴澤斯基安、哈薩克總統托卡葉夫、巴基斯坦總理夏立夫、俄羅斯總統普亭等人出席。

習近平在元首理事會會議上表示，25年來，上海合作組織一步步成為世界上幅員最廣、人口最多、發展潛力巨大的新型區域合作組織，最重要的合作經驗是找到不結盟、不對抗、不針對第三方的正確共處之道。如今世界百年變局加速演進，對話和對抗、共贏和零和、多邊和單邊激烈博弈，戰爭陰霾並未遠去。上海合作組織應該勇擔歷史責任，主動引領歷史航向。

習近平提出4點主張。

第一，堅持發展優先，開創共同繁榮的前景。中方將上海合作組織視為高質量共建「一帶一路」、踐行全球發展倡議的優先區域，將繼續辦好上海合作組織數字經濟論壇、農業博覽會等活動，面向上海合作組織國家建設國際人工智能應用合作中心，在天津成立中國－上海合作組織口岸經濟合作中心，在未來3年同上海合作組織國家聯合實施100個科技合作項目。

第二，堅持安全為要，營造普遍安全的環境。中方願同各方踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，將上海合作組織打造成踐行全球安全倡議的重要平台。中方支持盡早啟用上海合作組織「四個安全中心」，提高成員國應對安全威脅和挑戰的能力。

第三，堅持以人為本，厚植世代友好的根基。中方願同各方一道落實全球文明倡議，支持上海合作組織睦鄰友好合作委員會等民間友好機構發揮更大作用。中方將成立中國－上海合作組織基礎教育合作中心，並願繼續通過孔子學院、魯班工坊等項目搭建交流互鑒、民心相通的橋梁。

第四，堅持對話協商，完善公平有序的治理。中方支持上海合作組織就踐行全球治理倡議開展示範性合作，倡議繼續完善上海合作組織運作機制，提升決策和執行效率。歡迎更多志同道合的國家成為夥伴，共同參與完善區域和全球治理。

成員國領導人簽署並發表《上海合作組織成員國元首理事會比什凱克宣言》，批准修改和補充《上海合作組織憲章》議定書、應對安全威脅與挑戰綜合中心條例、禁毒中心條例，通過加強安全、經濟、人文合作和組織建設等28份成果文件。會議決定由巴基斯坦接任2026至2027年度上海合作組織輪值主席國。