勞長洪申翰證實將赴陸出席APEC 強調正式會員「平等參與」

亞太經濟合作會議（APEC）即將於大陸上海展開，勞動部長洪申翰將赴南京參加APEC人力資源發展部長會議。他今受訪表示，無論發生各種狀況，台灣作為APEC正式會員，都會爭取會員該有的權利，平等參與、對等尊嚴。相關安全作法，也將依外交部、陸委會建議辦理，「我們並不擔心這件事」。

洪申翰表示，他已經收到正式APEC人力資源發展部長會議的邀請函，不管地點在哪裡，台灣參與國際、接軌國際社會的態度不會有差別，尤其是在台灣受到國際關注的當下。

洪申翰說，APEC是台灣以正式會員參與國際的重要機制，在APEC規定跟模式下，各會員國都是以平等參與作為核心原則，也因如此，APEC一直是台灣參與國際、提高能見度的平台。

他強調，APEC有既有規範跟模式，核心原則是讓正式會員國以平等參與方式與會，不管地點辦在什麼地方，規定都不會改變，而台灣作為正式會員，權利也不會有所不同。至於相關安全作法，將配合外交部、陸委會建議辦理，「我們並不擔心這件事。」

洪申翰說，這次行程很單純，就是參與國際會議，在會議上針對各國關切的人力跟勞動政策議題表達台灣經驗、看法，「對我們來說，就是一次參與國際、參與國際組織的機會。」

對於若遭對岸打壓，洪申翰強調，不管發生各種狀況，台灣作為正式會員，都會清楚說明跟爭取正式會員該有的平等參與、對等尊嚴，這是台灣參與任何國際會議的最基本原則。

由於中國大陸的「國務院關於出境入境管理的規定」新制將從9月15日起施行，強化出入境管理措施，有媒體關心是否受影響？洪申翰說，出訪相關行程，都有跟外交部、陸委會、國安單位一起討論、評估，他強調，這次參與一個國際會議，只是地點是在中國，對於國人赴中安全議題，陸委會、海基會都有掌握相關資訊，也會再進一步請教。

有媒體詢問總統賴清德、行政院長卓榮泰是否有對此次出訪有指示？洪申翰說明，執政團隊一直以來的態度是希望積極地參與國際組織、國際社會，並未改變，所以總統、院長支持此次積極參與國際的作為。

至於在上海舉行的國際技能競賽，原本也傳出他有意率團參加，但洪申翰說，選手才是競賽最重要的主角，應降低競賽外的不確定因素，尤其是政治因素，因此這次將由勞動力發展署署長黃齡玉帶隊。