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林佳龍出席太平洋島國論壇 陸方警告：會有「後果」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
外交部長林佳龍9月1日出席在帛琉舉行的第55屆太平洋島嶼論壇領導人會議上發表演說。路透
外交部長林佳龍9月1日出席在帛琉舉行的第55屆太平洋島嶼論壇領導人會議上發表演說。路透

外交部長林佳龍率團赴帛琉，出席第55屆太平洋島國論壇（PIF）相關活動。中國政府太平洋島國事務特使錢波警告，台灣出席今年的太平洋島國論壇領袖峰會將會產生「後果」。

林佳龍本次率團赴帛琉出席「太平洋島國論壇」開幕典禮及相關活動。包括由PIF秘書處主辦的第30屆「台灣／中華民國與太平洋島國論壇國家對話會議」，以及帛琉舉辦的「太平洋繁榮特展」。

據澳洲廣播公司報導，林佳龍除了預計會與3個邦交國領袖會面，也與其他與會政要進行非正式會晤，包括美國副國務卿藍道（Christopher Landau）。

錢波對媒體表示，中國得到大多數太平洋國家的「理解和支持」，但對帛琉給予台灣的國際空間「嚴重關切」，「台灣不是該論壇的對話夥伴，因此我們對此表示嚴重關切」。

錢波還表示，已經非常明確地向帛琉政府及秘書處表達中方的立場。他將在周二出席太平洋國家與其21個對話夥伴之間的正式會議時發表聲明，表達中國的不滿。

被問及台灣參與會議是否會產生「後果」時，雖然錢波堅稱並非威脅，但還是表示會產生「後果」，「這不是威脅，作為一個主權國家，我們當然像任何其他國家一樣有我們的擔憂」。

報導指出，錢波的言論可能會進一步激起太平洋國家的焦慮，擔心中國和台灣之間的緊張局勢可能會在今年的太平洋島國論壇會議上公開爆發，從而分散人們對太平洋地區關鍵的優先事項的注意力。

據PIF發布的新聞稿，PIF候任主席、帛琉總統惠恕仁在領袖會議開幕典禮上表示，世界愈來愈認識到這個地區的戰略重要性，但是受到關注並不等同於受到尊重，「太平洋的議程必須由我們自己推動、為我們自己而制定，論壇必須繼續作為塑造這項議程的政治家園。

路透報導，中國大陸外交部曾在上月以「中國遊客在帛琉意外事故頻發」為由發布旅遊警告，美國駐帛琉大使館則發布聲明表示，美國「反對中國任何武器化旅遊以脅迫帛琉的企圖」。

林佳龍 太平洋島國論壇 帛琉

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