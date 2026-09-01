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習近平訪美前 美中「非正式溝通管道」戴恩斯低調訪陸

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國共和黨聯邦參議員戴恩斯訪問杭州，參觀大學與科技企業。圖／取自億航智能官網
美國共和黨聯邦參議員戴恩斯訪問杭州，參觀大學與科技企業。圖／取自億航智能官網

美中兩國積極籌備中國大陸國家主席習近平9月赴美​進行國事訪問之際， 與美國總統川普關係密切的美國共和黨聯邦參議員戴恩斯（Steve Daines）再度低調訪華，訪問時機也受到關注。

戴恩斯近年來被視為被視為中美之間重要的非正式溝通管道。這是他2015年進入參議院以來第八次訪陸。美國之音指出，相較於今年5月率領跨黨派參議員代表團訪問中國，戴恩斯此次訪華顯得相當低調，迄今並未公開發布有關訪華行程的相關資訊。

從中方披露的資訊來看，據浙江省外事辦微信公眾號，戴恩斯8月26日至29日與美國駐華大使龐德偉、美國駐上海總領事馬志安等訪問杭州，並在中國人民外交學會副會長耿爽等人陪同下，參訪大學與科技公司。

戴恩斯走訪浙江大學，以及恩和科技、靈伴科技等四家企業。代表團隨後前往廣州，考察智能空中交通企業億航智能。億航智能官網新聞稿顯示，戴恩斯還體驗全自動飛行和降落。

美國之音報導，戴恩斯此前曾證實計劃訪問中國，但並未透露具體行程，僅表示「將與龐德偉大使一起」。

今年5月，美國總統川普訪陸前夕，戴恩斯曾率領跨黨派參議員代表團訪問中國，除此之外，他還於去年3月底訪問中國，並分別與中國國務院總理李強和國務院副總理何立峰會面。

戴恩斯是美國國會少數擁有在中國工作和生活經歷的聯邦參議員之一。1991年至1997年，他任職於寶潔公司（P&G、寶僑）期間曾被派駐廣州和香港，協助公司拓展中國業務並建立生產設施。

習近平 訪美 美中

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根據浙江省人民政府外事辦公室發布的消息，美國聯邦參議員戴恩斯（Steve Daines）、美國駐華大使龐德偉、駐上海總領事馬志安等人，8月26日至29日在中國人民外交學會副會長耿爽陪同下訪問浙江杭州，「實地感受浙江產學研深度融合、創新活力迸發的優質發展生態」。

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