美參議員戴恩斯日前訪問杭州 看了中國這些科技公司

根據浙江省人民政府外事辦公室發布的消息，美國聯邦參議員戴恩斯（Steve Daines）、美國駐華大使龐德偉、駐上海總領事馬志安等人，8月26日至29日在中國人民外交學會副會長耿爽陪同下訪問浙江杭州，「實地感受浙江產學研深度融合、創新活力迸發的優質發展生態」。

南華早報8月1日曾報導，戴恩斯預計再度訪華展開新一輪會談，為大陸國家主席習近平預定9月訪問華府做準備，戴恩斯此行旨在協助敲定峰會議程。報導稱，戴恩斯已成為華府與北京之間重要的幕後溝通人物。一名知情人士表示，戴恩斯5月曾在川習北京峰會前訪問北京，並一直在兩國領導人接觸前傳遞訊息，協助縮小雙方對峰會主要議題的分歧。1

多名消息人士當時告訴南華早報，中美雙方正積極討論多個項目，包括就人工智慧（AI）安全合作達成協議等。其中，AI預計將成為習近平訪問期間的重要議題。

浙江省人民政府外事辦公室發布的新聞稿指出，浙江省長劉捷8月28日下午會見戴恩斯一行時表示，今年5月，習近平和美國總統川普在北京成功舉行歷史性會晤，確定了中美建設性戰略穩定關係的定位。浙江將認真落實兩國元首重要共識，加強同美國在產業科創、貿易投資等領域的合作，進一步深化人文交流，為推動中美關係行穩致遠作出更多貢獻。

戴恩斯除赴浙江大學與各領域專家教授座談，還參訪杭州恩和生物科技公司‌，了解該公司如何利用自行研發的AI平台，實現生物研發智能化、高效化迭代，有效解決傳統生物研發周期長、成本高、不確定性大的行業難題。

在靈伴科技（Rokid），戴恩斯一行則觀摩新一代AI智慧眼鏡產品演示，沈浸式體驗空間智慧感知、多語種即時翻譯、實景交互等前沿功能。

在地衛二空間技術，戴恩斯一行與企業員工深入互動，了解企業「從太空改變地球」的發展願景，和太空智算在全球生態治理、現代農業發展、災害應急管理等公共領域的普惠應用成效。

在群核科技，戴恩斯一行詳細詢問企業三維空間建模、空間智慧大模型等數位核心技術的主要市場應用場景，並就AI發展前景和挑戰開展討論。

香港明報報導，上周六，戴恩斯一行轉往廣州考察空中智慧駕駛企業「億航智能」。該公司新聞稿稱，戴恩斯伉儷參訪逾三小時，共同登機試乘EH216-S無人駕駛載人eVTOL航空器，體驗全自主空中飛行、精準平穩降落。

戴恩斯早年曾在寶潔公司（P&G，台灣稱「寶僑」）任職，被派駐廣州工作六年。他感慨，當年他親手參與開拓的寶潔基地，就在如今億航總部隔壁。

在川普5月訪陸前，大陸外長王毅曾於5月7日在北京會見戴恩斯。王毅8月26日在北京會見美國駐華大使龐德偉，但目前尚無戴恩斯此行是否已經或將與王毅會面的消息。王毅目前正陪同習近平出訪，習近平8月30日至9月3日赴吉爾吉斯出席上海合作組織峰會，並將對吉爾吉斯、埃及進行國事訪問。