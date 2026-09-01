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習近平、普亭會晤 陸學者：中俄成為全球南方國家治理的驅動力

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國大陸國家主席習近平昨在吉爾吉斯首都比斯凱克出席上合組織峰會期間會見俄羅斯總統普亭。這是兩人自5月以來首次會面。新華社
中國大陸國家主席習近平昨在吉爾吉斯首都比斯凱克出席上合組織峰會期間會見俄羅斯總統普亭。這是兩人自5月以來首次會面。新華社

大陸國家主席習近平昨在吉爾吉斯首都比斯凱克出席上合組織峰會期間會見俄羅斯總統普亭，雙方重申戰略夥伴關係。大陸學者認為，中俄合作正在成為全球南方國家的共同力量；俄羅斯官方則稱，此次會晤主要聚焦經濟關係，俄烏戰爭僅被順帶提及。

據新華社，習近平在會面中指出，相信在雙方戰略引領和共同努力下，中俄關係發展的根基將更加牢固；中方願同包括俄方在內的各方一道，壯大引領全球治理改革、推進平等有序世界多極化的力量。

俄通社報導，普亭表示，在當前複雜的地緣政治形勢下，俄中全面夥伴關係和戰略協作是國家間關係的典範。其基礎是深厚的友誼傳統、尊重主權、平等和互利。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，會談一如既往地在非常有建設性、非常友好的氣氛中進行，並指普亭和習近平彼此信任，並基於這一互信討論最複雜的問題。

華東師範大學俄羅斯研究中心研究員鄭潤宇表示，中俄關係不再僅僅是雙邊日程上的問題，而是成為全球南方國家治理的驅動力。中俄合作正在成為全球南方國家的共同力量。

他並指出，上合組織、金磚國家和G7集團正在不斷團結，多極世界和新型國際關係的構想正從政治宣言走向制度機制。

法新社指出，普亭與習近平過去曾利用上合組織峰會宣揚兩人對「多極世界」的願景，並向西方展現團結立場。由於俄羅斯入侵烏克蘭後遭到西方制裁，俄羅斯經濟日益依賴中國。這也使西方國家呼籲北京向莫斯科施壓，要求俄羅斯結束對烏克蘭的軍事行動。

不過，佩斯科夫向俄羅斯媒體表示，兩位領導人的討論主要集中在經濟關係，對俄烏戰爭則只是「順帶提及」。

本次上合組織峰會超過十位國家元首出席峰會，包括伊朗總統裴澤斯基安、印度總理莫迪、巴基斯坦總理夏立夫，以及以上合組織對話夥伴身分出席的土耳其總統厄多安。

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