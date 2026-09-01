海基會明年人事費擬增近1000萬元 將到旅展設攤提醒赴陸風險

財團法人海峽交流基金會8月31日對外公布明年預算書，當中支出編列3億5,547.3萬元，較上一年度增加約1,000萬元，其中，人事費預計增加1,000萬元。具體業務的部分，海基會將於重要旅遊展設立攤位，「宣導赴陸旅遊安全，並提醒審慎評估風險」。

海基會公布的預算書顯示，116年度人事費用編列為1億7,115.1萬元，相比115年編列的1億6,124.9萬元，增加了990.2萬元。整體勞務成本116年度較上年度2億5,337萬5千元，增加1,187.2萬元，海基會也表示，主要係「人事費增加（考績晉級等）」。

根據海基會公布的明年度用人費用彙計表，主管薪資、獎金等共增加813萬元，總計達6,899.4萬元，職員增加156.8萬元，總計達9,466.7萬元。

整份預算書的工作計畫，大致延續上一份預算書的內容，主要變化在於文教業務上，海基會將「於重要旅遊展設立攤位，宣導赴陸旅遊安全，並提醒審慎評估風險」。此外，在媒體政策及業務宣導費的部分，新增項目評核指標及目標值為「海基會臉書全年貼文總計瀏覽次數600萬次、互動總數20萬次」。

派員出國計畫方面，海基會明年仍將派員赴美歐東南亞地區交流連繫等，人數增長4人，預計赴大陸人數則略減1人。

至於陸委會補助的部分，在2025年經過追加預算，大幅增加近三成後，明年度海基會仍維持陸委會「高比例補助」的路線。據預算書，116年度政府補助基本營運收入2億4,029.5萬元，較上年度預算數增加361.5萬元。陸委會補助的收入，約占明年度海基會支出總額3億5,547.3萬元的67.6%。

值得一提的是，海基會指出截至今年6月30日，115年預算計賸餘3,573.1萬元，較預計數短絀2,343.7萬元，乃「反絀為餘」。主要原因在於基金投資運用收入較預期好，財務收入4,005.2萬元，較預計數增加了2,491.1萬元，約164.53%。另，2025年的受贈收入預算數1,000萬元，決算數僅有100萬元，主因「受大環境影響」，致捐款未如預期。

不過海基會的116年度預算短絀數1,782萬元，使得期初淨值20億1,204.6萬元，計入後期末淨值減為19億9,422.6萬元。

民眾服務的部分，2025年海基會完成驗證中國大陸公證書計10萬8,094件；此外，協處滯留大陸國人自大陸返台之入境手續與社福單位安置事宜，以及協處在大陸亡故民眾及骨灰交予台灣家屬事宜，全年度計73案。大陸人民在台遇有「大陸居民往來台灣通行證」逾期、遺失或毀損等情形致無法自台返鄉，經海基會逐案發函海協會並後續協處全年共計403案。