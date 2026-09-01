習普會 深化合作有共識

大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁昨（31）日在吉爾吉斯首都比斯凱克舉行今年第二度會晤。央視新聞報導，習近平在會晤中表示，中俄兩國關係向更高品質、更高水準發展作出部署，就新形勢下深化中俄各領域合作達成共識。

這是習近平與普丁今年第二度會面。此前，美國總統川普今年5月中旬訪問北京後，普丁旋即訪問大陸，與習近平會面。

俄通社報導，普丁在這次會晤中表示，俄中之間的合作在包括經濟領域在內的各個方向上順利發展，兩國正在能源、工業、航天、交通和物流等領域實施大型項目。

此外，為促進中俄人員往來，大陸去年9月15日起對俄羅斯試行30天免簽政策，俄羅斯相應於去年12月起也開放大陸公民免簽入境30天，而雙方於今年先後將免簽政策期限延長至明年12月31日。

對此，普丁在會晤中說，在免簽制度實施後，今年上半年，俄中之間的遊客量增加了43%。並表示，如果中方認為有可能且有必要，俄方願與中方就實現俄中免簽政策常態化進行合作。

央視新聞報導指出，習近平強調，中方願同包括俄方在內的各方一道，共商組織發展大計，助力組織行穩致遠，壯大引領全球治理改革、推進平等有序世界多極化的力量。