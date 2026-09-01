中共廿大奉命帶離胡錦濤 孔紹遜可望任甘肅省長

八月廿八日的中共中央政治局會議拍板多地人事安排。除了上海市委副書記朱忠明已任市政府黨組書記，內定升任上海市長外，中共中央辦公廳副主任兼秘書局長孔紹遜，日前亦首次以甘肅省政府黨組書記身分亮相，意味著將接任甘肅省長。孔紹遜最為外界所知的事蹟，是二○二二年中共廿大閉幕會上，受習近平之命召喚一名安全人員，並與該名安全人員一同將前總書記胡錦濤帶離會場，引起高度關注。

據甘肅官媒報導，甘肅省委副書記、省政府黨組書記孔紹遜八月廿九日主持省政府黨組擴大會議，深入學習貫徹習近平視察甘肅重要講話和指示精神，安排部署進一步貫徹落實工作。這則報導顯示，孔紹遜已接任甘肅省委副書記及甘肅省政府黨組書記，可望接替任振鶴成為甘肅省長。

現年五十七歲的孔紹遜是寧夏人，中國人民大學經濟系畢業，曾長期任職於寧夏回族自治區。二○一○年十二月調入中共中央辦公廳，歷任該廳機關黨委副書記、紀委書記、人事局長；二○二二年四月任副主任兼秘書局長，再至此番到甘肅省履新。

二○二二年十月廿二日中共廿大閉幕會上，胡錦濤突被工作人員攙扶及帶離會場，成為震驚全球的歷史畫面。胡錦濤當時想要翻閱桌上的名單文件，卻被坐在左側的人大委員長栗戰書出手阻止並抽走名單。而大陸國家主席習近在關注胡錦濤與栗戰書的交談後，隨即叫來時任中央辦公廳副主任的孔紹遜，孔俯首傾聽後離開。不久，一名安保人員也前來聽習的指示。孔紹遜走到胡錦濤身邊說明，並做出請胡離開會場的手勢，隨後將胡帶離現場。