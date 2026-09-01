聽新聞
0:00 / 0:00

中共廿大奉命帶離胡錦濤 孔紹遜可望任甘肅省長

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
中共中央辦公廳副主任兼秘書局長孔紹遜（紅圈處）在二○二二年中共廿大閉幕會上，受習近平之命將前總書記胡錦濤帶離會場，引起高度關注。圖／取材自焦點周報
中共中央辦公廳副主任兼秘書局長孔紹遜（紅圈處）在二○二二年中共廿大閉幕會上，受習近平之命將前總書記胡錦濤帶離會場，引起高度關注。圖／取材自焦點周報

八月廿八日的中共中央政治局會議拍板多地人事安排。除了上海市委副書記朱忠明已任市政府黨組書記，內定升任上海市長外，中共中央辦公廳副主任兼秘書局長孔紹遜，日前亦首次以甘肅省政府黨組書記身分亮相，意味著將接任甘肅省長。孔紹遜最為外界所知的事蹟，是二○二二年中共廿大閉幕會上，受習近平之命召喚一名安全人員，並與該名安全人員一同將前總書記胡錦濤帶離會場，引起高度關注。

據甘肅官媒報導，甘肅省委副書記、省政府黨組書記孔紹遜八月廿九日主持省政府黨組擴大會議，深入學習貫徹習近平視察甘肅重要講話和指示精神，安排部署進一步貫徹落實工作。這則報導顯示，孔紹遜已接任甘肅省委副書記及甘肅省政府黨組書記，可望接替任振鶴成為甘肅省長。

現年五十七歲的孔紹遜是寧夏人，中國人民大學經濟系畢業，曾長期任職於寧夏回族自治區。二○一○年十二月調入中共中央辦公廳，歷任該廳機關黨委副書記、紀委書記、人事局長；二○二二年四月任副主任兼秘書局長，再至此番到甘肅省履新。

二○二二年十月廿二日中共廿大閉幕會上，胡錦濤突被工作人員攙扶及帶離會場，成為震驚全球的歷史畫面。胡錦濤當時想要翻閱桌上的名單文件，卻被坐在左側的人大委員長栗戰書出手阻止並抽走名單。而大陸國家主席習近在關注胡錦濤與栗戰書的交談後，隨即叫來時任中央辦公廳副主任的孔紹遜，孔俯首傾聽後離開。不久，一名安保人員也前來聽習的指示。孔紹遜走到胡錦濤身邊說明，並做出請胡離開會場的手勢，隨後將胡帶離現場。

胡錦濤 習近平 中共

延伸閱讀

中共20大奉習近平之命帶離胡錦濤 孔紹遜可望升任甘肅省長

10月中共二十屆五中全會 恐有40名中央委員出局

支持台商在魯發展 山東發布「十五五時期」對台11項利多

上合峰會在即 預計將舉行陸、俄、伊領導人場邊雙邊會晤

相關新聞

中共廿大奉命帶離胡錦濤 孔紹遜可望任甘肅省長

八月廿八日的中共中央政治局會議拍板多地人事安排。除了上海市委副書記朱忠明已任市政府黨組書記，內定升任上海市長外，中共中央辦公廳副主任兼秘書局長孔紹遜，日前亦首次以甘肅省政府黨組書記身分亮相，意味著將接任甘肅省長。孔紹遜最為外界所知的事蹟，是二○二二年中共廿大閉幕會上，受習近平之命召喚一名安全人員，並與該名安全人員一同將前總書記胡錦濤帶離會場，引起高度關注。

出席魯台會 蕭旭岑：政治操作切不了兩岸情

第卅屆魯台經貿洽談會昨在山東濰坊開幕，大陸國台辦主任宋濤致詞表示，加強兩岸經濟交流合作才是人間正道，大陸有信心保持經濟長期向好，也有誠意與台胞分享大陸發展機遇與成果。國民黨副主席蕭旭岑表示，兩岸穩定交流符合兩岸人民的共同利益，一時的政治操作與刻意切割，分離不了兩岸人民的真摯情感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。