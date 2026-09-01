出席魯台會 蕭旭岑：政治操作切不了兩岸情

第卅屆魯台經貿洽談會昨在山東濰坊開幕，大陸國台辦主任宋濤致詞表示，加強兩岸經濟交流合作才是人間正道，大陸有信心保持經濟長期向好，也有誠意與台胞分享大陸發展機遇與成果。國民黨副主席蕭旭岑表示，兩岸穩定交流符合兩岸人民的共同利益，一時的政治操作與刻意切割，分離不了兩岸人民的真摯情感。

蕭旭岑在開幕前，先會見山東省委書記林武，對於山東長年照顧台商台胞，表達肯定與謝意。蕭旭岑也代表國民黨與國民黨主席鄭麗文，對西藏吉隆口岸土石流災害的不幸事件，表達最深切哀悼與慰問。

就兩岸關係，蕭旭岑說，過去幾年台灣選舉與罷免結果，反映出台灣真實民意。台灣民眾支持兩岸維持穩定交流，拒絕操弄兩岸對抗。兩岸穩定交流符合兩岸人民的共同利益，一時的政治操作與刻意切割，分離不了兩岸人民的真摯情感。他表示，過去卅年來，魯台雙方在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，累積政治互信，發揮各自優勢，大幅促進兩地交流合作，成果非常豐碩。

蕭旭岑提出兩點，一是聚焦新能源和農業領域，強化兩岸合作、共同應對挑戰。二是推動青年交流，重視台商台胞。

宋濤表示，十五五規畫為台企深耕大陸發展提供機遇清單，大陸將充分發揮對台「十項措施」和各項政策效能，落實同等待遇，支持轉型升級，提升服務保障，助台企有效應對外部風險挑戰，持續做大做好做強。大陸將幫助台企積極融合和服務，構建新發展格局，參與區域發展戰略和共建「一帶一路」，更好地開拓內需市場和新興外貿市場。他亦呼籲台胞堅持一中原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉。

山東省委書記林武指出，山東全省累計批准台資項目一萬個，實際使用台資三一三億美元，近二千家台企在山東實現很好發展，山東願與台企圍繞積體電路、化工、生物科技、醫療健康、農產品加工、休閒農業等領域深化合作。山東省並發布支持台企在魯發展的政策措施，共十一項。