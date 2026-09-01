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侵烏削弱影響力 俄加深對中依賴

聯合報／ 國際中心／綜合報導
彭博引述知情人士報導，俄羅斯認定俄烏和平協議的談判已陷入死胡同；圖為俄羅斯總統普亭日前在莫斯科克里姆林宮的天使長主教座堂點燃蠟燭。 歐新社
彭博引述知情人士報導，俄羅斯認定俄烏和平協議的談判已陷入死胡同；圖為俄羅斯總統普亭日前在莫斯科克里姆林宮的天使長主教座堂點燃蠟燭。 歐新社

上合組織昨、今在中亞的吉爾吉斯舉行峰會，中俄領袖又會面。華爾街日報八月卅日報導說，俄羅斯正深陷曠日持久的俄烏戰爭，中國大陸則正持續累積對外影響力。中俄領袖上次會面是俄國總統普亭五月訪問北京，但三個多月後，兩人在處境上的優劣已有顯著差異。

俄國的石油和天然氣產業及其他脆弱的經濟領域，今夏受到烏克蘭以遠程無人機重創。反觀大陸挺住因二月底美國與以色列聯手對伊朗開戰而引發的全球衝擊，除了對全球油市擁有更大的話語權，也對西方國家展現其更強韌性。

過去半年，大陸提供伊朗的金融生命線，有助德黑蘭承受住來自川普政府的軍事和經濟打擊。伊朗還有餘力提供攻擊烏克蘭的「見證者」無人機。

大陸國家主席習近平已是普亭最重要的戰略夥伴。這次上合組織峰會的主要焦點之一，就是習、普在實力地位上的變化。

有分析家說，無論在中亞的地緣政治影響力及經濟上，克里姆林宮都愈來愈感受到北京日漸占據主導地位。普亭如今也不得不接受在俄中關係居次要地位。俄國因俄烏戰爭而在經濟上所受的損失，只會加深其對大陸的仰賴，可能因此讓習近平擁有更多籌碼，敦促普亭接受中方在公開場合對俄烏戰爭的立場：結束衝突且展開和談。

大陸則因俄烏戰爭而得利。既能大買價廉的俄油，還在西方企業撤離下，乘勢填補俄國市場的空缺。俄烏鏖戰四年多，俄國市場已嚴重仰賴大陸產品，俄國多個產業因此呼籲普亭實施進口設限。

大陸雖至今未公開譴責俄國侵烏，但中俄關係仍已逐漸浮現若干矛盾。俄方有人指控中方提供的支持，只能剛好維持住俄國經濟的運作與俄烏前線的俄軍作戰，卻將大陸過剩的產能向俄國傾銷。俄執政黨國會議員札圖林此前即批評，北京沒在俄烏戰爭期間提供莫斯科足夠的支持。

不過，德國智庫卡內基俄羅斯歐亞中心分析師史塔諾瓦亞認為，「在涉及中國的問題上，普亭能做的很有限。他還是視習近平為戰略夥伴」。

對中 普亭 俄羅斯 北京 習近平 中俄

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