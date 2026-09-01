會晤普亭 習近平：推進世界多極化

中國大陸國家主席習近平昨在吉爾吉斯首都比斯凱克出席上合組織峰會期間會見俄羅斯總統普亭，習近平指出，相信在雙方戰略引領和共同努力下，中俄關係發展的根基將更加牢固；中方願同包括俄方在內的各方一道，壯大引領全球治理改革、推進平等有序世界多極化的力量。普亭表示，俄中持續深化全面戰略協作，各領域合作發展迅速，俄中關係已成為國家間關係的典範。

這是習近平和普亭今年第二次會晤，綜合路透和俄羅斯衛星通訊社報導，克里姆林宮表示，兩人討論了俄烏衝突，但稱這並不是他們會面的主要議題。

普亭就俄中關係表示，俄羅斯與中國的合作在包括經濟領域在內的各個方向上順利發展。普亭說，在當前複雜的地緣政治形勢下，俄中全面夥伴關係和戰略協作是國家間關係的典範，其基礎是深厚的友誼傳統、尊重主權、平等和互利。

普亭提到，俄中合作包括經濟領域，以及在能源、工業、航天、交通和物流等領域實施大型項目。他並提到北極航線「北方海路」的定期班次首艘大陸貨櫃船在八月中旬啟航，以及中俄之間農產品出口增長達到百分之卅四。他還說，俄方願與中方就實現俄中免簽政策常態化進行合作。他說，在免簽制度實施後，今年上半年，俄中遊客量增加了百分之四十三。

新華社報導，習近平在會談時指出，今年五月，普亭成功對中國進行國是訪問，雙方從戰略高度和長遠角度，對引領兩國關係向更高品質、更高水平發展作出部署，就新形勢下深化中俄各領域合作達成共識。兩國主管部門正在積極落實，已取得很多成果。

習近平強調，當前世界百年變局加速演進，國際形勢中不確定難預料因素明顯增多，但各國人民對和平、發展、合作、共贏的追求沒有改變。中方願同包括俄方在內的各方一道，共商組織發展大計，助力組織行穩致遠，壯大引領全球治理改革、推進平等有序世界多極化的力量。

據報導，普亭表示，面對動盪複雜的國際形勢，俄中持續深化全面戰略協作，堅持平等互信、相互支持，各領域合作發展迅速，俄中關係已成為國家間關係的典範。俄方願同中方保持高層交往，加強貿易、能源、工業、交通、科技等領域合作。報導指，兩國元首還就共同關心的國際地區問題交換意見。

俄羅斯總統助理烏沙科夫此前稱，普亭與習近平將重點磋商中俄天然氣合作及最重要的國際熱點議題，包括規畫多年的「西伯利亞力量二號」天然氣管道項目。俄中友好協會副主席薩納科耶夫分析，此次「習普會」可能確定兩國夥伴關係的新目標，並觸及經濟合作議題。