2026年第2度習普會 習近平稱中俄關係將更加牢固

中國國家主席習近平赴吉爾吉斯出席2026年上海合作組織峰會，今天下午在吉爾吉斯首都比許凱克會見俄羅斯總統普丁。習近平表示，中俄交流保持蓬勃發展勢頭，兩國關係將更加牢固；普丁則表示，俄中全面夥伴關係和戰略協作是國家間關係的典範。

新華社報導，習近平指出，今年5月普丁（VladimirPutin）對中國進行國是訪問，兩人從戰略高度和長遠角度，對引領兩國關係向更高質量、更高水平發展作出部署，就新形勢下深化中俄各領域合作達成共識。兩國主管部門正在積極落實，已經取得很多成果，「雙方的交流合作保持著蓬勃發展勢頭」。

習近平說，「相信在我們的戰略引領和雙方共同努力下，中俄關係發展的根基將更加牢固、步伐將更加篤定、前景將更加光明」。

習近平強調，當前，世界百年變局加速演進，國際形勢中不確定難預料因素明顯增多，但各國人民對和平、發展、合作、共贏的追求沒有改變。上海合作組織肩負著維護地區穩定、促進區域發展的重要使命。中方願與包括俄方在內的各方一道，共商組織發展大計，助力組織行穩致遠，壯大引領全球治理改革、推進平等有序世界多極化的力量。

據俄羅斯衛星通訊社，普丁表示，在當前複雜的地緣政治形勢下，俄中全面夥伴關係和戰略協作是國家間關係的典範。其基礎是深厚的友誼傳統、尊重主權、平等和互利。普丁還說，數位創新，包括人工智慧技術，為兩國的經濟發展開闢了新的機遇。

習近平與普丁還就共同關心的國際地區問題交換了意見。

這是習近平與普丁今年第2次會面。兩人上一次會面是在今年5月20日，美國總統川普5月中旬訪問中國後，普丁旋即訪問中國，並會見習近平。