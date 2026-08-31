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晤習近平 普亭：願實現俄中免簽政策常態化

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
大陸國家主席習近平（右）與俄羅斯總統普亭8月31日下午在吉爾吉斯首都比斯凱克舉行今年第二度會晤。圖／截自俄羅斯外交部X平台
大陸國家主席習近平（右）與俄羅斯總統普亭8月31日下午在吉爾吉斯首都比斯凱克舉行今年第二度會晤。圖／截自俄羅斯外交部X平台

大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭8月31日下午在吉爾吉斯首都比斯凱克舉行今年第二度會晤。習近平指出，中俄的交流合作保持著蓬勃發展勢頭，相信兩國關係發展的根基將更加牢固。他也提到，願與俄方等各方一道，推進平等有序世界多極化的力量。普亭則說，俄方願同中方加強貿易、能源等領域合作，密切人文交流，還提到願與中方就實現俄中免簽政策常態化進行合作。

根據央視報導，當地時間8月31日下午，習近平在比斯凱克出席2026年上海合作組織峰會期間會見普亭。報導表示，兩人還就「共同關心的國際地區問題」交換了意見。克宮表示，兩人簡要討論了俄烏衝突，但稱這並不是他們會面的主要議題

據央視報導，就中俄關係，習近平指出，今年5月，普亭成功對大陸進行國是訪問，兩人就新形勢下深化中俄各領域合作達成共識，兩國主管部門正在積極落實，已經取得很多成果，雙方的交流合作保持著蓬勃發展勢頭，相信中俄關係發展的根基將更加牢固、步伐將更加篤定、前景將更加光明。

俄通社報導，普亭在會晤中表示，俄中之間的合作在包括經濟領域在內的各個方向上順利發展，兩國正在能源、工業、航天、交通和物流等領域實施大型項目。他並提到北極航線「北方海路」的定期班次首艘大陸貨櫃船在8月中旬啟航，以及中俄之間農產品出口增長達到34％。

此外，為促進中俄人員往來，大陸去年9月15日起對俄羅斯試行30天免簽政策，俄羅斯相應於去年12月起也開放大陸公民免簽入境30天，而雙方於今年先後將免簽政策期限延長至明年12月31日。對此，普亭在會晤中說，在免簽制度實施後，今年上半年，俄中之間的遊客量增加了43%。並表示，如果中方認為有可能且有必要，俄方願與中方就實現俄中免簽政策常態化進行合作。

據中方發布，普亭表示，俄方願同中方保持高層交往，加強貿易、能源、工業、交通、科技等領域合作，密切人文交流，推動兩國關係不斷取得新成果。

針對國際局勢與合作，習近平強調，「當前世界百年變局加速演進，國際形勢中不確定難預料因素明顯增多，但各國人民對和平、發展、合作、共贏的追求沒有改變」。上海合作組織肩負著維護地區穩定、促進區域發展的重要使命。中方願同包括俄方在內的各方一道，共商組織發展大計，助力組織行穩致遠，壯大引領全球治理改革、推進平等有序世界多極化的力量。

普亭則指，在各方共同努力下，上海合作組織已成為具有重要國際影響力、活躍高效的區域合作平台，「俄中應不斷加強在組織內團結合作，發揮引領作用」。俄方願同中方加強在聯合國、金磚機制、二十國集團等多邊機制內的協調配合，支持中方辦好亞太經經濟合作（APEC）領導人非正式會議，共同維護世界和平穩定繁榮。

普亭 免簽 習近平

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