今年第二度「習普會」登場 俄通社：習近平與普亭在比斯凱克舉行會晤

今年第二度「習普會」正式登場。俄通社31日晚間報導，大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭在吉爾吉斯首都比斯凱克舉行會晤。

習近平與普亭近日均赴吉爾吉斯，準備出席9月1日舉行的上海合作組織成員國元首理事會會議。

今日俄羅斯國際通訊社旗下中文時事新聞發布平台「俄羅斯衛星通訊社」31日晚間8時許報導，習近平與普亭在比斯凱克舉行會晤。吉爾吉斯本地時間比北京晚2小時。

這是習近平與普亭今年第二度會面。此前，美國總統川普今年5月中旬訪問北京後，普亭旋即訪問大陸，與習近平會面。

俄羅斯總統助理烏沙科夫日前表示，8月31日，普亭將會見習近平。對俄方來說，這是一次非常重要的會面。這將是今年兩位領導人的第二次個人接觸。會議期間領導人將討論「雙邊合作進一步發展事宜及最重要的國際問題」。包括規畫多年的「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目可能列入議題。

俄通社此前引述俄中友好協會副主席薩納科耶夫分析稱，此次「習普會」可能確定兩國夥伴關係的新目標，並觸及經濟合作議題，「我們（俄方）願繼續擴大戰略協作、深化工業合作，並整體有效應對西方非法制裁。中俄貿易額連續多年創新高，我相信，（在領導人會晤上）將提出新的雄心目標與任務。」