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日自衛隊官員持刀闖陸使館遭解職 陸外交部促嚴懲凶犯
日本自衛隊日前宣布，已將擅闖大陸大使館的現役官員村田晃大解職。對此，大陸外交部31日表示，這一惡性事件「前所未聞」，嚴重威脅中方外交人員和設施安全，並敦促日方「嚴懲凶犯、徹查整改」。
澎湃新聞報導，大陸外交部發言人郭嘉昆31日主持例行記者會。有記者提問，日本自衛隊28日發表聲明稱，已將擅闖大陸使館的自衛隊官員村田晃大解職，並對自衛隊成員製造此類事件深感遺憾，未來將確保成員完全遵守法律法規。中方對此有何評論？相關處理是否滿足中方關切？
郭嘉昆回應，日本自衛隊現役官員持刀侵闖中國大使館，向中方發出暴力威脅，這一惡性事件前所未聞，嚴重違反《維也納外交關係公約》，嚴重威脅中方外交人員人身安全和外交設施安全，也暴露出日本國內右翼勢力猖獗、自衛隊人員失管失教等諸多深層問題。
郭嘉昆接著表示，「我們注意到，日方已對涉案人員提起公訴。我們敦促日方切實負起責任，嚴懲凶犯，徹查整改。國際社會對此也拭目以待。」
據共同社此前報導，24歲的日本陸上自衛隊三等陸尉村田晃大今年3月持菜刀闖入大陸駐日本大使館，之後遭警方逮捕並被起訴。日本陸上自衛隊28日宣布將他懲戒免職。
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