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習近平會晤吉爾吉斯總統 簽永久睦鄰條約、推進中吉烏鐵路

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
習近平（左）和夫人彭麗媛30日抵吉爾吉斯出席上合組織峰會，吉爾吉斯總統扎帕羅夫（右）在機場熱情迎接。新華社
習近平（左）和夫人彭麗媛30日抵吉爾吉斯出席上合組織峰會，吉爾吉斯總統扎帕羅夫（右）在機場熱情迎接。新華社

大陸國家主席習近平31日在比什凱克與吉爾吉斯總統扎帕羅夫舉行會談。習近平表示，中方願同吉方加強發展戰略對接，深化務實合作，並強調要高品質建設中吉烏鐵路，拓展數位貿易、跨境電商、人工智慧及綠色礦產等合作。會談後，雙方簽署《中華人民共和國和吉爾吉斯共和國永久睦鄰友好合作條約》。

央視報導，習近平指出，近年中吉關係實現跨越式發展，各領域合作全面展開。中方願同吉方加強發展戰略對接，深化治國理政經驗交流，打造更多務實合作成果，推動中吉命運共同體建設走深走實。

習近平表示，高水平政治互信和堅定相互支持，是中吉關係行穩致遠的重要保障。中方堅定支持吉爾吉斯維護國家主權、獨立和領土完整，支持吉方走符合自身國情的發展道路，願在涉及彼此核心利益的問題上繼續堅定相互支持。

他並表示，簽署中吉永久睦鄰友好合作條約，將為兩國世代友好、相互堅定支持提供重要法律基礎。

在經貿合作方面，習近平指出，中吉雙方要落實兩國政府間經貿合作規劃，豐富貿易品類，拓展數位貿易、跨境電商等新增長點；高品質建設中吉烏鐵路這條承載地區人民發展希望的「交通大動脈」，並推動口岸現代化改造。

習近平還提出，雙方應在可再生能源、資源循環利用等領域實施更多標誌性項目，落實綠色礦產合作文件，展開全產業鏈合作；共建「一帶一路」聯合實驗室，加強人工智慧等領域合作。

在安全領域，習近平表示，中吉要擴大執法安全合作，共同打擊「三股勢力」、毒品犯罪及跨國犯罪，維護地區和平穩定；並在聯合國、上海合作組織等多邊平台加強協調。

據中方通稿，扎帕羅夫表示，中國始終是吉爾吉斯外交政策優先方向，是吉方「最親密的朋友和最可靠的夥伴」。吉方堅定恪守一個中國原則，願同中方深化貿易投資、互聯互通、科技創新、能源、礦產及綠色經濟等領域合作。

扎帕羅夫並表示，吉方願積極推進中吉烏鐵路建設，使其成為新時代的「鋼鐵絲路」和吉中友好關係的新紐帶。

會談後，兩國元首共同簽署《中華人民共和國和吉爾吉斯共和國關於高質量發展新時代全面戰略夥伴關係的聯合宣言》及《中華人民共和國和吉爾吉斯共和國永久睦鄰友好合作條約》，並見證雙方交換投資、交通、海關、友城等領域合作文本。訪問期間，雙方另簽署科技、教育、人文、媒體等20多份合作文件。

習近平 吉爾吉斯 中方 跨境電商

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