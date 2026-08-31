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中國記者到了尼泊爾 採訪能力突然恢復

中央社／ 台北31日電

中國、尼泊爾在26日同時承受土石流災情，但兩國的資訊發布對比鮮明，尼泊爾方面的資訊近乎全程直播，關心災害的人想看到的資訊大部分都能搜索到；而中國一側則主要講救援投入，那些正在經歷這場災難的人很少出現。社群平台X上的評論文章指出，直到看到中國記者到了尼泊爾，採訪能力突然恢復的現象，才知一切原因在於中國體制。

網友「老貓牙口好」在X上發表評論指出，到了尼泊爾，中國記者知道應該去找倖存者，找失聯者家屬，問土石流來的時候發生了什麼，個人的逃生過程，最後的親人目擊時間；他們會拍醫院牆上的尋人啟事，也會記錄災民身上的泥沙、逃生路線，也用鏡頭關注那些焦急等待消息的家人。

但隔著一條國境線，回到中國吉隆，同樣是記者在現場，報導物件卻變成了救援人員、幹部、司機、設備和物資。

評論指出，8月30日新華社發布「現場直擊—尼泊爾泥石流災區見聞」，記者到了尼泊爾的受災地區，採訪當地居民。他講叔叔嬸嬸聽到巨響以後怎樣騎摩托逃走，家人雖然活下來，但自己的朋友仍然失蹤。另一名居民講自己和丈夫逃了出來，親戚夫妻卻沒有。

記者同時也描繪記錄了災難現場：泥沙埋到房屋一層，生活用品散落在泥水裡，逃生的災民重新回到已經毀掉的家。文章說：「這就是一篇很正常的災難報導」。

據稱，中新社的記者走得更遠。記者從尼泊爾首府加德滿都駕車往災區走，到比德爾附近再也無法前進。當地軍營成了臨時救援中心，軍營外聚集著等待消息的家屬和各國記者。她在那裡碰見5名剛剛獲救的中國人，並關切、記錄他們到底經歷了什麼。這5個人原本分散在不同地方，災害發生後在山上的牛棚裡碰到一起，在那裡熬過一夜，第二天才被直升機救出來。

中新社記者見到他們時，衣服和鞋上還全是泥。後來因為幾個人已經非常疲憊，記者乾脆暫停採訪，把他們送回加德滿都。

鏡頭轉回中國境內的西藏吉隆，評論文章指出，8月29日，新華社也發了一篇「特寫」，標題叫「溫情吉隆鎮」。原本以為會看到某個剛剛逃出來的家庭，或者正在等待失聯親人的村民，然而實際出現的是從甘肅把鏟車運來的貨車司機夫妻、運來20、30噸蔬菜的司機、卸救災物資的志願者，以及給一線救援人員提供保障的人。

另一篇新華社「獨家專訪」，採訪的是19名進入核心區域的搜救突擊隊員。隨後還有共軍和武警救援現場見聞、安置群眾生活保障、道路搶通、物資運輸、專業裝備如何進入災區。

評論稱，中國記者在國境線兩側輸出的資訊形成了對比：在尼泊爾問的是：「你經歷了什麼？」而在吉隆的報導則切換為：「救援體系做了什麼？」

對此，政治評論員鄧聿文也在X上指出，由於西藏、尼泊爾兩地的地理形勢不同，不宜以救災成果來評斷兩國的救災能力，但災害現場的資訊遮蔽，的確是中國方面的缺失。

土石流 尼泊爾

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