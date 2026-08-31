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第30屆魯台會開幕 陸國台辦主任宋濤：加強兩岸經濟合作才是正道

聯合報／ 特派記者陳宥菘／山東濰坊即時報導
第30屆魯台經貿治談會31日上午在山東濰坊開幕，國民黨副主席蕭旭岑出席致詞。記者陳宥菘／攝影
第30屆魯台經貿治談會31日上午在山東濰坊開幕，國民黨副主席蕭旭岑出席致詞。記者陳宥菘／攝影

大陸國台辦主任宋濤今天上午在第30屆魯台會開幕式致詞表示，加強兩岸經濟交流合作才是「人間正道」。大陸有誠意與台胞分享大陸發展機遇與成果，開創兩岸經濟合作新局面，將幫助台企更好地開拓內需市場，並鼓勵兩岸企業共同培育競爭優勢。

第30屆魯台經貿治談會（魯台會）31日上午在山東濰坊開幕，台灣方面包括國民黨副主席蕭旭岑、兩岸企業家峰會台灣方面副理事長毛志國、商總理事長許舒博等人出席，大陸方面有山東省委書記林武、宋濤、兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平等。會上，山東省發布了「十五五時期支持台商台企在魯發展的政策措施」，共11項內容。

宋濤致詞時說，魯台會30年來的歷程，充分說明了「祖國統一的歷史大勢不可逆轉，兩岸融合發展的經濟規律不可違背，兩岸一家的血脈親情不可割裂」，加強兩岸經濟交流合作，增進同胞親情福祉，才是「人間正道」。

宋濤表示，大陸有信心保持經濟長期向好的勢頭，推動中國式現代化取得新進展，大陸也有誠意與台胞分享大陸發展機遇與成果，開創兩岸經濟合作新局面。「十五五」規畫為台商台企深耕大陸發展提供機遇清單，大陸將充分發揮對台「十項措施」和各項政策效能，落實同等待遇，支持轉型升級，提升服務保障，幫助台商台企有效應對外部風險挑戰，持續做大做好做強。

他並指，將幫助台企積極融合和服務，構建新發展格局，參與國家區域發展戰略和共建「一帶一路」，幫助大家更好地開拓內需市場和新興外貿市場。而為深化兩岸經濟合作，拓展更多有效需求，大陸也將積極鼓勵兩岸企業合作，共同培育競爭優勢，持續做優做強兩岸產業鏈供應鏈。

宋濤最後呼籲台胞，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉，凝心聚力推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程。

蕭旭岑說，過去三十年來，魯台雙方在「堅持九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，累積政治互信，發揮各自優勢，大幅促進兩地交流合作，成果豐碩，為兩岸關係和平發展作出了很大貢獻。

針對魯台交流，蕭旭岑提出兩點看法。一是面對當前國際形勢動盪影響能源安全、氣候變遷對農業生產形成威脅，可以聚焦新能源和農業領域，強化兩岸合作，共同應對挑戰。二是推動青年交流，重視台商、台胞，他表示，青年是中華民族未來的希望，應該成為推動魯台交流的生力軍，甚至於是主力軍，也希望山東未來能夠一如既往的支持台商台胞，讓魯台兩地優勢互補，實現互利共贏。

林武指出，今年上半年，山東GDP增長5.6%，高於大陸全國0.9個百分點。魯台方面，山東全省累計批准台資項目1萬個，實際使用台資313億美元，近2000家台資企業在山東實現了很好發展。他強調，山東願與廣大台灣同胞一道，深化交流交往，包括深化產業合作，用好海峽兩岸新舊動能轉換產業合作區等平台資源，圍繞積體電路、化工、生物科技、醫療健康、農產品加工、休閒農業等領域深化合作。

大陸全國台企聯會長李政宏表示，現今台資企業雖然面對複雜多變的外部環境與產業升級帶來的巨大衝擊與挑戰，但在大陸官方大力支持下，主動把握大陸發展機遇，總體經營「韌性凸顯」。他提到，魯台會是舉辦時間最久的大陸省級對台經貿交流活動，魯台兩地的產業優勢高度互補，他建議魯台未來可重點深耕智能製造、綠色低碳，以及現代農業與海洋經濟等三個賽道進行合作。

第30屆魯台經貿治談會31日上午在山東濰坊開幕，山東省委書記林武出席致詞。記者陳宥菘／攝影
第30屆魯台經貿治談會31日上午在山東濰坊開幕，山東省委書記林武出席致詞。記者陳宥菘／攝影

第30屆魯台經貿治談會31日上午在山東濰坊開幕，大陸全國台企聯會長李政宏出席致詞。記者陳宥菘／攝影
第30屆魯台經貿治談會31日上午在山東濰坊開幕，大陸全國台企聯會長李政宏出席致詞。記者陳宥菘／攝影

第30屆魯台經貿治談會31日上午在山東濰坊開幕。記者陳宥菘／攝影
第30屆魯台經貿治談會31日上午在山東濰坊開幕。記者陳宥菘／攝影

第30屆魯台經貿治談會31日上午在山東濰坊開幕，大陸國台辦主任宋濤出席致詞。記者陳宥菘／攝影
第30屆魯台經貿治談會31日上午在山東濰坊開幕，大陸國台辦主任宋濤出席致詞。記者陳宥菘／攝影

國台辦 宋濤

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