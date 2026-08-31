中共20大奉習近平之命帶離胡錦濤 孔紹遜可望升任甘肅省長

中共28日召開中央政治局會議後，中共中央辦公廳副主任兼秘書局長孔紹遜29日即首度以甘肅省委副書記、甘肅省政府黨組書記身分亮相，預料將升任甘肅省長。2022年10月22日中共20大閉幕會上，孔紹遜即受總書記習近平之命，與安全人員一同將前總書記胡錦濤帶離會場。

綜合甘肅官媒「新甘肅」及其他中國媒體報導，指甘肅省委副書記、省政府黨組書記孔紹遜29日主持召開省政府黨組擴大會議，「深入學習貫徹習近平總書記視察甘肅重要講話重要指示精神，安排部署進一步貫徹落實工作」。

這則報導顯示，孔紹遜已接任甘肅省委副書記及甘肅省政府黨組書記，而前任甘肅省政府黨組書記即為現任甘肅省長任振鶴。外界普遍預料，孔紹遜可望升任甘肅省長。

中共28日召開中央政治局會議。據新華社報導，會中除研究部署西藏吉隆縣土石流災害搶險救援工作外，還「研究了其他事項」，被普遍認為涉及較高層級的人事調動。除孔紹遜外，上海市委副書記朱忠明也在29日接任上海市政府黨組書記，也可望接任上海市長。

根據公開資訊，孔紹遜現年57歲，寧夏中寧人，1991年畢業於中國人民大學經濟系，擁有中共中央黨校研究生學歷，曾長時間任職於寧夏回族自治區；2010年12月調任中共中央辦公廳，歷任該廳機關黨委副書記、紀委書記、人事局長，直至2022年4月副主任兼秘書局長。

但孔紹遜最為外界所知的事蹟，是2022年10月22日中共20大閉幕會上，孔紹遜受習近平之命召喚1名安全人員，並與這名安全人員一同將坐在習近平左側的胡錦濤帶離會場，令外界印象深刻。