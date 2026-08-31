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赴東莞台博會綠營質疑兩岸探路 鄭照新：以台商產業交流為主

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
林德宇（左）曾威質詢時，還拿出一頂繡有中華民國國旗的帽子送給鄭照新，希望他赴東莞時能戴到現場，「代表台中、代表中華民國，為台灣發聲」。記者陳秋雲／攝影
林德宇（左）曾威質詢時，還拿出一頂繡有中華民國國旗的帽子送給鄭照新，希望他赴東莞時能戴到現場，「代表台中、代表中華民國，為台灣發聲」。記者陳秋雲／攝影

台中市副市長鄭照新9月2日將率團赴中國東莞參加台灣名品博覽會，綠營議員質疑是單純協助台商、推動產業交流，還是「假招商、真密會」替台中市長盧秀燕未來的兩岸路線「探路」？民進黨團總召周永鴻要求市府返台後公開完整行程、會面對象及談話內容；鄭照新強調，此行以台商及產業為主角，重點是經濟交流。

周永鴻表示，鄭照新此次赴東莞參加台灣名品博覽會，據了解由盧秀燕親自拍板，除鄭照新外，還有工策會代表陳學聖及經發局長張峯源同行。由於東莞台博會主辦單位包括中國地方政府涉台單位，盧秀燕雖未親自前往，卻派出具政治論述能力的核心團隊出席，市府有責任向市民說清楚，這趟行程究竟只是協助台商，還是在為盧秀燕未來的兩岸路線探路。

林德宇、曾威質詢時，還拿出一頂繡有中華民國國旗的帽子送給鄭照新，希望他赴東莞時能戴到現場，「代表台中、代表中華民國，為台灣發聲」。鄭照新回應，是否戴帽將參考總統賴清德及前總統府秘書長陳菊過去赴中國時的相關例子。

林德宇強調，如果鄭照新此行確實是為招商、協助台商，議會一定全力支持，但副市長代表的是台中市政府，行程及交流對象都應清楚交代。他要求鄭照新，不要讓單純的經貿交流，因政治身分及敏感時機，衍生「假招商、真密會」的質疑。

周永鴻指出，市府雖稱此行不安排與中國涉台事務官員私下會面或宴會，但活動本身即有中國地方政府及涉台單位參與，不能僅以「沒有私下會面」帶過。他要求，市府代表既以公務身分赴中，返台後就應公開完整行程、實際接觸對象及談話內容，接受議會與市民監督。

「表面說是去看台商，實際見了誰、談了什麼，回來都應攤在陽光下，這才叫公開透明。」周永鴻說，盧秀燕一方面全力替國民黨立委江啟臣「接棒台中」站台，另一方面又派核心團隊赴中交流，江啟臣也應說明是否事前知情、是否認同這項政治判斷。若未來承接盧秀燕的政治路線，就不能只接選舉資源，卻不說明兩岸立場，以及未來市府與中國官方交流的原則與界線。

周永鴻進一步表示，盧秀燕若真的準備走向全國政治，就不應只派核心幕僚或陳學聖等人赴中探路，自己的兩岸與國安立場，應由盧秀燕親自說清楚。

鄭照新答詢表示，9月2日赴東莞參加的是台商已連續17年舉辦的台灣名品博覽會，其他縣市過去也曾派員參加，此次交流「以台商為主角、產業為主角」，重點是經濟交流。面對議員質疑他是盧秀燕核心人馬，他則幽默表示，自己不是「頭號副市長」，「頭號副市長是黃國榮副市長，我只有體重頭號而已」。

林德宇（左）曾威質詢時，還拿出一頂繡有中華民國國旗的帽子送給鄭照新，希望他赴東莞時能戴到現場，「代表台中、代表中華民國，為台灣發聲」。記者陳秋雲／攝影
林德宇（左）曾威質詢時，還拿出一頂繡有中華民國國旗的帽子送給鄭照新，希望他赴東莞時能戴到現場，「代表台中、代表中華民國，為台灣發聲」。記者陳秋雲／攝影

鄭照新 台商

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