西藏洪災 蕭旭岑代鄭麗文當面致意 宋濤：感謝台胞慰問

尼泊爾與大陸西藏邊境地區26日發生大規模土石流災害，造成兩地至少800人罹難，仍有3000多人失聯。國民黨副主席蕭旭岑今天在第30屆魯台會期間表示，他代表國民黨與主席鄭麗文表達最深切的哀悼與問候。隨後，大陸國台辦主任宋濤對台胞以各種方式表達哀悼和慰問，表示衷心感謝。

第30屆魯台經貿治談會（魯台會）開幕式31日在山東濰坊舉行，蕭旭岑致詞時首先對西藏災害表示慰問。他說，要代表中國國民黨與鄭麗文主席對近日在西藏吉隆口岸發生土石流天然災害的不幸事件，表達最深切的哀悼與問候。

蕭旭岑說，兩岸同胞血脈相連，對於大陸同胞在西藏的不幸遭遇，我們感同身受。鄭麗文主席請我致上最深切的問候之意，也祈願救援工作順利，受災民眾早日渡過難關。

隨後宋濤致詞時也談到，西藏日喀則市吉隆縣土石流災害發生後，台灣同胞以各種方式表達哀悼和慰問，體現了兩岸同胞血濃於水的親情，是血脈相連的一家人，我們向台灣同胞表示衷心的感謝。

鄭麗文日前發文稱，以個人名義捐贈新臺幣200萬元幫助西藏災區重建。

此外，陸委會26日曾代表政府向中國大陸有關方面表達慰問之意。

賴清德總統28日也在X平台以英文發文表示，他向所有受到西藏與尼泊爾邊境毀滅性洪水和泥石流影響的人們致以關懷與祈禱，並向失去親人的家庭致以最深切哀悼，祝願災區復原與重建工作能夠安全、迅速地進行。