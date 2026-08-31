台青入境上海被查 國際特赦組織：有提醒應徵者勿赴中國或香港

據引述，有台灣青年近日在中國上海通關時遭盤查6小時，原因是曾在國際特赦組織打工。國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎今天表示，該組織過去沒有發生過這樣的事情，也都會對來應徵者提醒並建議不要去中國或香港。

一名網友29日在社群平台Threads上發文，指自己的兒子當天前往中國上海，通關時被攔下並帶到密室盤問。由於當事人曾在人權團體國際特赦組織（Amnesty International）打工，3名便衣的詢問重點圍繞於此，包括：在組織內負責的業務、是否涉及中國、香港、新疆或西藏的報告撰寫與人權倡議、有關組織的資金來源以及這次到中國的真正目的等。

邱伊翎今天告訴中央社記者，就她所知，之前該組織的員工沒有發生過這樣的事。對於所有來應徵工作的人，國際特赦組織也都會提醒並建議他們不要去中國或香港。

她表示，國際特赦組織員工的公務行程不會搭乘中國航空公司的航班，但員工個人行程並不受限。

作為人權倡議團體，她說，國際特赦組織並不是只針對中國的人權發聲，也關注其他國家人權狀況，也都會對員工提示相關風險。

她說，目前組織無法辨識該社群貼文所提到的人士是哪名前員工。如果只是實習生，他們的名字不會對外公開，邱伊翎認為不太可能被中共掌握相關的名單。

在中國入境時遭到盤問者並不是只有人權團體員工。邱伊翎提醒，即使是在李明哲案之後，仍有其他在中國被任意逮補或是強迫失蹤的台灣人個案，向國際特赦組織詢問協助。