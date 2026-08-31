曾擊落飆風戰機 烏茲別克成陸製殲-10CE第2個海外用戶

烏茲別克日前公開至少6架中國大陸製殲-10CE戰機，成為繼巴基斯坦之後第二個使用這款戰機的海外國家。此前曾有報導指，烏方訂購24架殲-10CE，但中烏雙方至今均未正式公布相關採購協議及數量。

香港《南華早報》30日報導，烏茲別克總統辦公室日前發布獨立日慶祝影片，至少6架殲-10CE戰機公開亮相。畫面顯示，多架戰機停放在跑道上，隨後進行編隊飛行，並接受通常用於迎接重要抵達的「水門禮」。

烏茲別克國防部30日也發布這批戰機的官方影片，並由當地國營電視台播出，將其形容為「守衛我國空中邊界的現代戰機」。

《南華早報》指，此前曾有報導稱，烏茲別克訂購24架殲-10CE，但中烏雙方均未證實相關交易。此次官方影片雖確認這款戰機已在烏茲別克服役，但未公布具體採購數量及交易內容。

殲-10CE是殲-10C的出口型號，屬4.5代多用途戰機，可配備主動電子掃描陣列雷達、現代化電子戰及資料鏈系統，並可使用霹靂-10近距空對空飛彈和霹靂-15E中遠程空對空飛彈。

巴基斯坦是殲-10CE首個海外用戶。據觀察者網，美國國防部報告指出，截至2025年5月，巴基斯坦已接收20架殲-10CE。去年印巴衝突期間，巴方曾表示使用殲-10CE擊落包括法製「飆風」戰機在內的多架印度軍機。路透此前引述美國官員稱，巴方至少擊落2架印度軍機，其中包括一架法製「飆風」。

美國空軍中國航空航天研究所所長馬爾瓦尼（Brendan Mulvaney）表示，烏茲別克本身是相對較小的軍機市場，但真正值得注意的是，烏方可能選擇大陸戰機，而非俄羅斯、法國等傳統供應商的產品。他認為，這可能是大陸進一步拓展高端軍機海外客戶群的開始。

馬爾瓦尼指出，價格、供貨能力、融資安排、配套武器，以及軍售附帶的政治條件，都可能影響烏茲別克的選擇。他認為，若相關採購最終獲中烏雙方正式確認，也意味大陸戰機進一步進入長期由俄羅斯裝備占主導地位的中亞市場。

殲-10CE近期也持續拓展其他海外市場。孟加拉國官員25日表示，正考慮向大陸採購殲-10CE戰機及攻擊直升機，並已就此推進正式談判，目前政府小組正在起草相關協議。