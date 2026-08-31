陸大使謝鋒：今年是中美關係「大年」 籲深化人文交流

大陸國家主席習近平預計9月24日訪問美國，中國大陸駐美大使謝鋒表示，今年是中美關係的「大年」，5月兩國元首在北京舉行「歷史性、標誌性會晤」，確立「中美建設性戰略穩定關係」新定位。他呼籲推動中美民間交往和人文交流走深走實，為兩國關係注入更多民間力量。

據大陸駐美大使館官網消息，謝鋒當地時間8月29日在第24屆華盛頓中國文化節開幕式致詞表示，華盛頓中國文化節自1999年舉辦至今，已成為「美國民眾讀懂中國的一扇窗、中美民心相通的一座橋」。

談及中美關係，謝鋒表示，今年是中美關係的「大年」。5月兩國元首在北京舉行「歷史性、標誌性會晤」，確立「中美建設性戰略穩定關係」這一新定位，為中美關係「行穩致遠把舵定向」。

謝鋒引述習近平表示，中美關係「希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方」。他並稱，習近平提出的「5年5萬」倡議已提前2年半實現目標，兩國青年日益成為中美友好的生力軍。

謝鋒稱，最近美國友人「賽考斯」與「治沙英雄」殷玉珍重逢受到網路關注，讓外界看到「兩國人民攜手可以把世界建設得更美好」。他呼籲發揮好「民相親、心相通」的橋梁紐帶作用，推動中美民間交往和人文交流走深走實，為兩國關係新定位注入「源源不斷的民間力量」。

在談到中國開放政策時，謝鋒表示，中國已對50個國家實施單方面免簽，對包括美國在內的57個國家實施240小時過境免簽。今年上半年，外國人入境中國達2291.4萬人次，年增20.4%，其中免簽入境占77.7%。

他稱，中國「大門越開越大，中國的朋友越交越多」，期待更多美國朋友來到中國、感受中國，成為「中美友好的親歷者、中國故事的傳播者」。

謝鋒另提到，中國新能源汽車產銷量已連續11年領跑全球，人工智慧以「開源開放、合作共享」賦能世界，低空經濟開闢兆元級新市場。他並稱，希望各界在文化節互動中「相互啟發、彼此借鑑」，共同書寫中美文化交流的新篇章。