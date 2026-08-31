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中國引導中尼邊界土石流原因敘事 反駁無預警說法

中央社／ 台北31日電

社群媒體上目前流傳著一些說法，認為北京應對此次中國、尼泊爾邊界土石流災害及其造成的重大人員傷亡和失蹤負責。批評者指責中國在冰川崩塌發生後沒有及時發布預警。中國駐尼泊爾大使館27日在臉書上稱這些說法為「假新聞」。

據紐約時報報導，習近平28日就中尼邊境土石流災害致數百人死亡一事，向尼泊爾總統致慰問電，並承諾中方將支持尼泊爾的救援工作。這是自26日災害發生以來，他首次向尼泊爾政府致電。他在慰問電中指出，兩國山水相連，命運與共。與此同時，中國官員也委婉地強調，這場災害的源頭位於邊境另一側。

27日，中國自然資源部發布了「基本的災害鏈」過程，稱此次災害由尼泊爾境內高位冰川崩塌引發，雪崩沿吉隆藏布河湧入中國境內，沖毀了一處邊境口岸，之後又折回尼泊爾，摧毀了那裡的村莊。中國幾乎所有的官方聲明和官方媒體報導都採用了類似的措辭。

紐約時報對衛星圖片進行分析後也認為，這場土石流災害很可能是由尼泊爾境內的一處冰川崩塌引發。

中國官方發表上述聲明之際，社群媒體上流傳著一些說法，認為北京應對此次災害及其造成的重大人員傷亡和失蹤負責。批評者指責中國在冰川崩塌發生後沒有及時發布預警，或者認為中國在西藏修建水電大壩，導致喜馬拉雅地區的地質環境變得不穩定，從而釀成災難。

中國駐尼泊爾大使館27日在臉書上稱這些說法為「假新聞」。中國駐尼泊爾大使張茂明26日還接受尼泊爾國家電視台採訪，強調初步證據顯示，災難是從邊境尼泊爾一側開始的。他說：「在這個艱難時刻，我們堅定地與尼泊爾站在一起。」

報導指出，北京方面引導災害敘事的努力，與其一直以來對危機相關信息進行管控的做法相符。目前為止，中國公布的災害細節極少。獨立記者被禁止進入西藏。中國的社群媒體平台對未經官方認可的內容進行了審查，包括目擊者拍攝的影片和徒步者拍攝的冰川崩塌無人機照片。

土石流 尼泊爾 習近平

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