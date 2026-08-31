10月中共二十屆五中全會 恐有40名中央委員出局

大陸全國人大常委會會議上周五閉幕後公告，國家中央軍委副主席張又俠等人的全國人大代表資格終止。香港明報指出，若加上早前已被官宣落馬或罷免全國人大代表職務者，預計今年10月在北京召開的中共二十屆五中全會恐有40名中央委員遭除名。

2022年底中共黨員總數為‌9,804.1萬名‌，2025年底已達10,128.6萬。中共中央委員會委員是由中共全國代表大會選出。2022年10月，中共二十屆中央委員會選舉產生中央委員205名。從近億名黨員中產生的205名中央委員，多擔任省部級正職、中央重要部門負責人或軍隊高級將領，是中共全國層級的核心政治菁英。

2025年10月中共二十屆四全會前，已處理前外長秦剛、前防長李尚福等四人中央委員資格，四中全會再確認開除前軍委副主席何衛東、前軍委委員苗華等14名中央委員會成員黨籍，其中十人為中央委員、四人為候補委員。‌

2024年7月二十屆三中全會遞補 ‌丁向群等三人為中央委員，二十屆四中全會遞補于會文等11人為中央委員。

香港明報8月初曾報導，過去一年，已有19名中共中央委員被官宣落馬或罷免全國人大代表職務，另有多名軍方中央委員及中共中央對外聯絡部前部長劉建超等官員已「失蹤」多時，預估二十屆五中全會將有約30人被「逐出」中央委員，堪稱史無前例。

明報今日見刊的《中國透視》則指出，若加上此前漏計、上周五遭官宣罷免全國人大代表職務的共軍上將巨乾生，多名久未露面的中央委員將領，如海軍前司令員胡中明、火箭軍前政委徐西盛等人，以及日前被從中國工程院院士名單移除的趙曉哲，不排除五中全會被除名的的中央委員將達40人左右。

若中共五中全會再有40名中央委員出局，等於2022年10月產生的原205名中央委員，四年間已逾四分之一落馬，中共本屆中央委員遭政治清洗之慘烈在中共黨史上也極為罕見。