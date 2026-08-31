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習普會聚焦天然氣合作

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸國家主席習近平昨（30）日抵達吉爾吉斯首都比斯凱克出席上海合作組織峰會，預計今（31）日將與俄羅斯總統普丁會面，雙方將討論中俄天然氣合作及國際議題，包括規劃多年的「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目。

習近平昨啟程展開元首外交，除出席上海合作組織峰會，並應邀對吉爾吉斯、埃及進行國是訪問。

國際文傳電訊社（Interfax）報導，俄羅斯總統助理烏沙科夫28日向媒體表示，普丁此次將在比斯凱克與習近平會面，雙方將討論進一步發展雙邊合作以及「最重要的國際問題」。

烏沙科夫並指出，這將是兩國元首今年第二次面對面接觸。

烏沙科夫在回答記者提問時進一步明確表示，習近平和普丁將討論「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目，以及是否可能最終敲定相關協議。

天然氣 習近平 普亭

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