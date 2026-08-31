習普會聚焦天然氣合作

中國科學院空間應用工程與技術中心宣布，日前，大陸在地月激光（雷射）通信試驗任務中取得重要突破，成功在超過四十萬公里的地月距離上建立起雙向雷射鏈路，首次實現地月雙向高速雷射通信，象徵大陸太空雷射通信正式從近地軌道邁入地月空間。

2026-08-31 00:00