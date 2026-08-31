新疆直通北冰洋 中俄哈研議「北極走廊」

中東衝突持續，紅海、荷莫茲海峽等重要航運通道頻受地緣衝突影響，中國大陸、俄羅斯與哈薩克正研議開闢另一條運輸路線。港媒南華早報指出，中俄正研究以額爾齊斯河、鄂畢河水系為核心的河海聯運通道，從新疆經哈薩克、俄羅斯通往北冰洋。北京尚未對這項構想公開表態。

南華早報報導，中俄正研究以額爾齊斯河—鄂畢河水系為核心的河海聯運通道，哈薩克也積極推進相關河運開發。全長四二四八公里的額爾齊斯河發源於新疆，流經哈薩克，匯入俄羅斯鄂畢河，最終注入北冰洋。報導稱，這條航線將為內陸地區提供通往北極的新通道。

額爾齊斯河航運並非全新概念。哈薩克多年來一直推動鄂畢河—額爾齊斯河水運體系，二○二五年中哈交通部長聯席會議簽署戰略合作框架協議，明確共建「俄—哈—中」多式聯運走廊，計畫開通科納耶夫市至伊寧市內河航線。哈薩克並計畫將額爾齊斯河年貨運量由目前一百五十萬噸提高至二百五十萬噸，俄羅斯則將鄂畢河—額爾齊斯水系列入「跨北極運輸走廊」戰略。巴夫洛達爾河港發展顧問穆辛近日透露，中俄哈三國正積極討論這一運輸走廊。

不過，要將額爾齊斯河建成國際運輸通道仍面臨航道冬季結冰、季節性低水位及泥沙淤積等問題，部分河段需要持續疏浚。此外，貨物若從大陸沿海運至新疆，再接入內河運輸體系，也需要進一步建設鐵路、港口及物流設施。