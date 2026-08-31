陸建40萬公里地月「太空光纖」

中國科學院空間應用工程與技術中心宣布，日前，大陸在地月激光（雷射）通信試驗任務中取得重要突破，成功在超過四十萬公里的地月距離上建立起雙向雷射鏈路，首次實現地月雙向高速雷射通信，象徵大陸太空雷射通信正式從近地軌道邁入地月空間。

央視指出，太空雷射通信是一種利用雷射傳輸訊息的通信方式，具有頻寬大、速度快、方向準、保密性好等優勢。但距離越遠，技術挑戰越大。這項成果就如同在地球和月球之間，搭成一條看不見的「高速太空光纖」。

報導指，深空雷射通信領域一直存在幾大難題：距離長達幾十萬公里，光束極難精準對準；信號傳到地面時已弱得幾乎收不到；傳輸速度提不上去。

面對瞄不準的問題，大陸科研團隊想出新辦法：綜合考慮衛星軌道、望遠鏡安裝誤差、大氣折射、雷射飛行時間等各種因素，讓天上的衛星和地面的望遠鏡在運動中始終對準，確保雷射能精準照到預定位置。這就好比在四十萬公里外，將一束極細的光線精準穿過一個高速運動的「針孔」。為解決信號弱，科研人員使用能探測單個光子的「超靈敏探測器」，並開發出一套複雜的信號識別算法，從海量噪聲中把有效信號「撈」出來。

央視稱，相關技術突破使大陸太空雷射通信正式從近地軌道邁入地月空間，將為大陸載人登月、月球科研站建設和深空探測提供重要技術支撐。