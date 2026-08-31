習近平、普亭今會談 聚焦天然氣管道

大陸國家主席習近平昨日起赴吉爾吉斯首都比斯凱克出席上海合作組織峰會。俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，俄羅斯總統普亭預計今日與習近平會談，雙方將討論進一步發展雙邊合作及國際議題，包括規畫多年的「西伯利亞力量二號」天然氣管道項目，並可能討論是否敲定相關協議。

國際文傳電訊社報導，烏沙科夫在日前記者會上證實，普亭將在上合峰會期間與習近平會面。被問及中俄能否在此次會談期間最終敲定「西伯利亞力量二號」相關協議時，烏沙科夫表示「這一問題將在雙邊層面討論」，並指出這項議題將在卅一日與中方領導人的會面中討論。

「西伯利亞力量二號」天然氣管道計畫已擱置多年，規畫全長約二千六百公里，從俄羅斯西伯利亞西部經蒙古通往中國大陸，每年可向大陸輸送約五百億立方公尺天然氣。港媒星島頭條指，普亭今年五月訪陸期間，中俄已就管道建設路線與合作方式達成總體共識，但供氣定價及投資比例等關鍵細節仍在協商。

半島電視台分析，俄羅斯希望透過「西伯利亞力量二號」，彌補俄烏戰爭爆發後歐洲削減進口俄羅斯天然氣所減少的收入；北京則希望降低對經過荷莫茲海峽等戰略要道海上運輸的依賴。不過，中俄在天然氣價格及建設成本分擔等商業條件上仍未完全達成共識，也使這項管道計畫多年未能敲定最終合約。

中俄目前已有「西伯利亞力量」天然氣管道向大陸輸氣，依雙方長期供氣合約，年供氣量達三百八十億立方公尺。若「西伯利亞力量二號」最終落地，將進一步擴大俄羅斯對大陸的管道天然氣供應。

新華社報導，習近平昨下午抵達比斯凱克，出席上合組織峰會並對吉爾吉斯進行國是訪問。習近平表示，建交卅四年來，中吉關係歷經國際風雲變幻考驗，始終健康穩定發展；近年兩國合作迎來快速發展的黃金期。訪問期間將與吉爾吉斯總統扎帕羅夫就中吉關係、各領域合作及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。並期待出席上合組織比斯凱克峰會。