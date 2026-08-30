中國在南海民主礁巡航 進行漁業執法檢查

央視新聞今天報導，中國海警編隊在南海民主礁（中國稱黃岩島）海域「執法巡查」，無人機加入空中偵察。巡航編隊的執法員還對附近海域作業漁船進行漁業執法檢查和普法宣傳。

中國海警上午在官網公告，今天在南海民主礁「領海及周邊區域執法巡查」。

央視新聞報導，由中國海警萬山艦、達濠艦、海鷗艦等組成的編隊日前在民主礁海域展開巡航執法。除了「常態化執法巡查」，並進行編隊航行、攔阻封控等多項演練；巡航編隊還將對外方企圖非法闖入民主礁附近海域的船隻進行管控驅離。

隨艦採訪的央視記者表示，當前是南海開漁季，巡航編隊的執法員還對附近海域的作業漁船展開漁業執法檢查和普法宣傳。

萬山艦執法員邱燦輝受訪時說，中國海警實施常態化不間斷巡航，同時加強了無人機空中偵察。

中國海警並宣告將「持續依法開展黃岩島領海及周邊區域執法巡查」。

中國與菲律賓7月在民主礁附近海域發生衝突後，兩國持續以海上巡航、飛入空域等方式宣示主權。