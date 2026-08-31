德陽稻田 驚見60公尺熊貓

連日來，在四川德陽綿竹市九龍鎮秦家坎村，一幅由彩色水稻「繪製」而成的巨型大熊貓稻田畫吸引了無數遊客。「大熊貓」長、寬分別為六十公尺和卅八公尺，視覺效果震撼。

據瞭解，這幅大熊貓稻田畫是在種植水稻時，運用三Ｄ列印建模技術打造出的田間「藝術品」。技術人員先在電腦上完成圖案設計，再通過人工在地面上定點定位，精準勾勒出大熊貓輪廓。當地六十名農戶一起下田，按照定點定位手工栽種紫葉、黃葉和紅葉雜交水稻。一株株秧苗精準「落位」，最終拼出這幅立體感十足的巨型稻田畫。特別是在周圍普通綠色雜交水稻的襯托下，「大熊貓」顯得格外壯觀漂亮。

值得一提的是，這些用於「作畫」的彩色雜交水稻均為專門培育的品種，不能留種，明年無法再生。當地相關負責人表示，希望通過這種農旅融合的方式，既種出好糧食、也「種」出好風景，推動當地鄉村發展。