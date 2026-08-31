聽新聞
0:00 / 0:00

德陽稻田 驚見60公尺熊貓

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
在四川德陽綿竹市九龍鎮秦家坎村，出現一幅由彩色水稻繪製的大熊貓稻田畫。本報德陽傳真
在四川德陽綿竹市九龍鎮秦家坎村，出現一幅由彩色水稻繪製的大熊貓稻田畫。本報德陽傳真

連日來，在四川德陽綿竹市九龍鎮秦家坎村，一幅由彩色水稻「繪製」而成的巨型大熊貓稻田畫吸引了無數遊客。「大熊貓」長、寬分別為六十公尺和卅八公尺，視覺效果震撼。

據瞭解，這幅大熊貓稻田畫是在種植水稻時，運用三Ｄ列印建模技術打造出的田間「藝術品」。技術人員先在電腦上完成圖案設計，再通過人工在地面上定點定位，精準勾勒出大熊貓輪廓。當地六十名農戶一起下田，按照定點定位手工栽種紫葉、黃葉和紅葉雜交水稻。一株株秧苗精準「落位」，最終拼出這幅立體感十足的巨型稻田畫。特別是在周圍普通綠色雜交水稻的襯托下，「大熊貓」顯得格外壯觀漂亮。

值得一提的是，這些用於「作畫」的彩色雜交水稻均為專門培育的品種，不能留種，明年無法再生。當地相關負責人表示，希望通過這種農旅融合的方式，既種出好糧食、也「種」出好風景，推動當地鄉村發展。

藝術品 四川 遊客

延伸閱讀

大陸成功搭建 地球、月球之間隱形「高速太空光纖」

龍餐館手搓「中東之城」 用真實感打動觀眾

越南古螺城逾兩千年拚申遺 從防禦要塞到文化象徵

愛馬仕Crafting Time超凡腕表展 工匠現場展演用上百蠶絲排出駿馬圖案

相關新聞

習近平、普亭今會談 聚焦天然氣管道

大陸國家主席習近平昨日起赴吉爾吉斯首都比斯凱克出席上海合作組織峰會。俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，俄羅斯總統普亭預計今日與習近平會談，雙方將討論進一步發展雙邊合作及國際議題，包括規畫多年的「西伯利亞力量二號」天然氣管道項目，並可能討論是否敲定相關協議。

新疆直通北冰洋 中俄哈研議「北極走廊」

中東衝突持續，紅海、荷莫茲海峽等重要航運通道頻受地緣衝突影響，中國大陸、俄羅斯與哈薩克正研議開闢另一條運輸路線。港媒南華早報指出，中俄正研究以額爾齊斯河、鄂畢河水系為核心的河海聯運通道，從新疆經哈薩克、俄羅斯通往北冰洋。北京尚未對這項構想公開表態。

陸建40萬公里地月「太空光纖」

中國科學院空間應用工程與技術中心宣布，日前，大陸在地月激光（雷射）通信試驗任務中取得重要突破，成功在超過四十萬公里的地月距離上建立起雙向雷射鏈路，首次實現地月雙向高速雷射通信，象徵大陸太空雷射通信正式從近地軌道邁入地月空間。

德陽稻田 驚見60公尺熊貓

連日來，在四川德陽綿竹市九龍鎮秦家坎村，一幅由彩色水稻「繪製」而成的巨型大熊貓稻田畫吸引了無數遊客。「大熊貓」長、寬分別為六十公尺和卅八公尺，視覺效果震撼。

習普會聚焦天然氣合作

大陸國家主席習近平昨（30）日抵達吉爾吉斯首都比斯凱克出席上海合作組織峰會，預計今（31）日將與俄羅斯總統普丁會面，雙方將討論中俄天然氣合作及國際議題，包括規劃多年的「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。