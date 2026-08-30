美媒：新疆試飛基地大規模擴建 可能為轟20測試鋪路

美國軍事網站「戰區」披露，據衛星影像公司「星球實驗室」（Planet Labs）近日拍攝的衛星圖像，中國新疆一處靠近羅布泊的空軍基地正大規模擴建，可能為測試轟20隱形轟炸機等新一代軍機做準備。

「戰區」（The War Zone）28日在官網作了上述報導。圖像顯示，這處基地主跑道南端一條與跑道平行的新滑行道正加緊施工中，已接近完工。這條滑行道將連接中央停機坪和主機庫，可減少飛機沿跑道反向滑行需求，提升機場運作效率和多機起降能力。

報導引述地理情報研究專家席孟（Damien Symon）指出，基地南部正興建數座大型機庫，每座長寬約80公尺乘40公尺，其中三座集中在南側停機坪，另一座位於更南區域。這些機庫可直接連接新建滑行道，規模足以容納共軍現役各類戰術及戰略飛機。

報導稱，新建設施可能並非服務於現役機型，而是為尺寸更大、尚處測試或研發階段的新型航空器做準備。這處基地位置偏遠，加上轟20計畫高度敏感，可能為理想測試地點，但尚無證據證明轟20將在此測試或進駐。

報導提到，這處基地近年持續擴建，2023年主要停機坪大幅擴大並新增大型機庫；2025年停機坪兩側增建戰術固定翼飛機機庫；2025年5月起建設進一步提速。2025年，外界稱為中國第六代戰鬥機設計的殲36和J-XDS先後現身該基地，顯示這個基地正承擔愈發重要的新型飛機試飛任務。