時隔七年再訪…習近平飛抵吉爾吉斯 中吉合作迎「黃金期」

大陸國家主席習近平30日下午抵達吉爾吉斯首都比斯凱克，應吉爾吉斯總統扎帕羅夫邀請，出席2026年上海合作組織峰會並進行國事訪問。習近平表示，此行是他時隔七年再次訪問吉爾吉斯，也是第三次到訪，期間將與扎帕羅夫就中吉關係、各領域合作及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。他並稱，中吉合作近年迎快速發展「黃金期」，擘畫命運共同體新藍圖。

央視新聞報導，當地時間8月30日下午，習近平和夫人彭麗媛乘專機抵達比斯凱克瑪納斯國際機場，扎帕羅夫總統夫婦前往迎接，中國大陸駐吉爾吉斯大使劉江平也到機場迎接。

在習近平和彭麗媛下機後，扎帕羅夫向彭麗媛獻花。當地民眾向習近平主席夫婦獻上傳統面點、蜂蜜，以傳統禮節歡迎最尊貴的客人。禮兵分列紅毯兩側致敬，兩國元首夫婦共同欣賞當地傳統樂器彈唱表演，以及獵鷹、獵犬、傳統武士方陣、馬隊、氈房等文化展示，當地青少年演唱中國歌曲。

習近平並發表書面講話指出，代表中國政府和中國人民，向扎帕羅夫總統和吉爾吉斯人民致以誠摯問候和良好祝願。他說，很高興應扎帕羅夫邀請，時隔七年再次對吉爾吉斯共和國進行國事訪問並出席上海合作組織比斯凱克峰會。這是其第三次到訪美麗的吉爾吉斯，感到十分親切。謹代表中國政府和中國人民，向扎帕羅夫和吉爾吉斯人民致以誠摯問候和良好祝願。

習近平表示，中吉傳統友好源遠流長，巍峨的天山見證了兩國人民跨越千年的友好交往史。建交34年來，中吉關係歷經國際風雲變幻考驗，始終健康穩定發展，達到新時代全面戰略夥伴關係的高水準。近年，兩國合作迎來快速發展的「黃金期」，雙邊貿易額、兩國人員往來再創新高，中吉烏鐵路等大項目順利實施，實實在在的互利合作成果廣泛惠及兩國人民。

習近平提到，訪問期間，他將與扎帕羅夫就中吉關係、兩國各領域合作以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，為構建中吉命運共同體擘畫新藍圖。期待出席上海合作組織比斯凱克峰會，同各方一道推動上海合作組織不斷實現新發展。

央視新聞同日稍早指，此次陪同習近平出訪的，除彭麗媛外，還包括中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等。此外，在結束吉爾吉斯行程後，習近平還將前往埃及進行國是訪問。