中國海警加強黃岩島執法巡查 稱持續強化海域管控

中菲南海衝突持續不休，中國大陸海警8月30日在黃岩島（菲律賓稱斯卡伯勒淺灘，台灣稱民主礁）領海及周邊海域開展執法巡查，並稱8月來持續加強相關海域巡查及管控，強調堅決維護國家領土主權和海洋權益。

中國海警在微信公眾號8月30日以中英文雙語發布消息指，中國海警在黃巖島領海及周邊區域開展執法巡查。8月以來，中國海警「持續加強黃岩島領海及周邊區域執法巡查，依法依規處置非法侵權船隻」，進一步強化有關海域管控，「堅決維護國家領土主權和海洋權益」。同時，從中國海警發布的影片可見，中國海警實施登船檢查、阻隔衝撞和強制拖離等措施。

此前，中共解放軍南部戰區8月26日表示，已於8月21至25日在南海海區域例行巡航。該戰區新聞發言人翟士臣海軍大校26日表示，8月21日至25日，南部戰區組織海空力量位南海海域進行例行巡航。他並批評，菲律賓拉攏域外國家攪局南海，組織所謂「聯合巡航」，破壞地區和平穩定。「戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅定維護地區和平穩定。」

共軍此前曾通報，菲律賓島人機、C-208、PA-31T等3架小型飛機21日沒向陸方打任何招呼直接入侵黃岩島領空，機種分別是「島人機」、C-208、PA-31T。共軍並警告菲律賓停止挑釁。南部戰區組織海空兵力跟蹤監視、喊話警告。

另，彭博報導，菲日「物品勞務相互提供協定」（ACSA）於8月22日生效。菲律賓國防部此前聲明指，在與中國緊張局勢加劇的背景下，日本與菲律賓於今年早些時候簽署的一項雙邊防務協定現已生效；該協定允許兩國在聯合演習或應對危機期間相互提供物資與勞務。