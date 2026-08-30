快訊

演員買台鐵便當驚見「斷頭蟑螂」噁心直吐 同地點去年也發生過

不熟悉租賃車？男撞破中壢停車場 破牆而出 網友：超扯、以為是3D壁畫

65歲男追公車突聽小腿啪一聲腳軟 醫揭退休族運動最容易忽略一件事

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣青年赴上海遭審問6小時 陸委會籲高風險國人赴陸慎評估

中央社／ 台北30日電
陸委會。聯合報系資料照
陸委會。聯合報系資料照

一名網友昨天在社群平台上發文，指自己的兒子昨天前往中國上海，通關時遭高壓審問6小時，原因是曾在國際特赦組織打工。陸委會今天表示，鼓勵國人勇於公開並分享經驗，並呼籲「屬於高風險的國人」應審慎評估赴陸的必要性。

在社群平台Threads上，帳號vincentchou08的網友昨天晚間發文說，其子昨天中午出差抵達上海，通關時被攔下並帶到密室盤問。由於當事人曾在人權團體「國際特赦組織」打工，3名便衣的詢問重點圍繞於此。

根據這則貼文，當事人被要求解鎖手機或檢查對話紀錄及留存的相關工作檔案，一連串詢問包括：在組織內負責什麼業務？是否涉及中國、香港、新疆或西藏的報告撰寫與人權倡議？有關組織的資金來源、曾與台灣或國際那些政治人物、人權工作者有聯繫，以及這次到中國的真正目的。

這名當事人強調自己並非決策者或核心倡議者，目前已經離職，且此次入境完全是個人行程，絕無政治意圖。最終他主動提出放棄入境，當天晚上又回到桃園機場。

發文者說：「比較好奇的是為什麼這項工作經歷會被海關掌控？原來是中國情治單位長期對國際人權組織、台灣主要NGO的員工、實習生及志工進行名單蒐集。當事人的名字可能早已進入邊檢的『重點關注名單』中而不自知」。

發文者慶幸兒子「沒有成為另外一個李明哲」，並強調所寫的是真實經歷。

對於此事件，陸委會今天回覆中央社表示，這名社群媒體貼文者雖然沒有向政府反映，但所述經歷確實與陸委會以往掌握的類似案例相符。

陸委會說，發文者應該是將家人所遇情況與社會各界分享，提醒入境中國大陸的風險。政府鼓勵國人勇於公開並分享經驗，以提供社會各界參考。

陸委會說明，中共一向無法接受民主多元的批評，並敵視對人權、環保、公權力監督、勞工、性別多元等議題關注的境外非政府組織（NGO）相關人員。以往已發生早年曾參與台灣政治活動，但後續轉往非政治領域發展，卻仍遭中共溯及清算並重判的相關案例，國人切勿輕忽。

陸委會重申，陸方將於9月15日實施「國務院關於出境入境管理的規定」，國人赴陸的人身安全風險將大幅增加。政府呼籲屬於高風險的國人，應審慎評估赴陸的必要性，並至「國人赴陸港澳動態登錄系統」進行登錄，以利政府在發生緊急狀況時能及時提供協助。

上海 陸委會 風險 青年 台灣 國際特赦組織

延伸閱讀

中國出入境新規9月15日上路 吳釗燮示警赴中三思

中國出入境新規 普通人也怕自由沒了

教育部：學校赴陸交流填報不實 一旦查獲列考核扣補助

新聞中的公民與社會／美擴大簽證申請人審查 外國記者恐被要求公開社群帳號

相關新聞

新疆直通北冰洋？港媒：中俄哈研議開闢新運輸路線

中東衝突持續，紅海、荷莫茲海峽等重要航運通道頻受地緣衝突影響，中、俄、哈正研議開闢另一條運輸路線。香港南華早報指，中俄正研究以額爾齊斯河、鄂畢河水系為核心的河海聯運通道，從新疆經哈薩克、俄羅斯通往北冰洋，但北京當局目前尚未對這項構想公開表態。

習近平31日將會普亭 天然氣管道項目預計列入會談議題

大陸國家主席習近平30日起赴吉爾吉斯首都比斯凱克出席上海合作組織峰會，期間將與俄羅斯總統普亭會面。俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）近日表示，普亭將於31日與習近平會談，雙方將討論中俄天然氣合作及國際議題，包括規劃多年的「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目，並可能討論是否敲定相關協議。

蔡奇：正確看待當前經濟形勢 強信心、穩預期

中共政治局常委、中央黨校（國家行政學院）校長蔡奇29日在中共中央黨校秋季學期開學典禮上表示，要正確認識把握當前形勢和任務，自覺站在全局高度想問題、辦事情，並稱當前要正確認識經濟形勢，強信心、穩預期，並統籌發展和安全。他同時要求中共幹部正確看待外部環境變化，提升應變能力，「集中精力辦好自己的事」，以實現「十五五」（2026年至2030年）開局。

台灣青年赴上海遭審問6小時 陸委會籲高風險國人赴陸慎評估

一名網友昨天在社群平台上發文，指自己的兒子昨天前往中國上海，通關時遭高壓審問6小時，原因是曾在國際特赦組織打工。陸委會今...

兩岸觀策／新南向10年困局：撒錢改不了東協向中傾斜

2016年9月，蔡政府通過新南向政策推動計畫並宣告正式啟動，這項涵蓋東協十國（現為11國，去年增東帝汶）的重大政策，試圖加強與東南亞國家關係，走出一條新的國家發展道路。然而，十年過去，台灣增加了對新南向國家的投資，但並未真正脫離對大陸供應鏈的依賴，而近期在國際情勢及兩岸關係惡化下，東協國家接連公開呼應中共的一中論述，在在凸顯台灣面臨的東協困局，並未因新南向政策而緩解，究竟這項政策為台灣帶來了什麼？

北京最高級別警示…史瓦帝尼動盪 僑民速撤離

我非洲國家唯一友邦史瓦帝尼最近因國內局勢動盪，大陸外交部廿六日發出最高級別的安全警示，呼籲在其境內的大陸公民與機構盡速撤離至安全地區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。