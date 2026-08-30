台灣青年赴上海遭審問6小時 陸委會籲高風險國人赴陸慎評估

一名網友昨天在社群平台上發文，指自己的兒子昨天前往中國上海，通關時遭高壓審問6小時，原因是曾在國際特赦組織打工。陸委會今天表示，鼓勵國人勇於公開並分享經驗，並呼籲「屬於高風險的國人」應審慎評估赴陸的必要性。

在社群平台Threads上，帳號vincentchou08的網友昨天晚間發文說，其子昨天中午出差抵達上海，通關時被攔下並帶到密室盤問。由於當事人曾在人權團體「國際特赦組織」打工，3名便衣的詢問重點圍繞於此。

根據這則貼文，當事人被要求解鎖手機或檢查對話紀錄及留存的相關工作檔案，一連串詢問包括：在組織內負責什麼業務？是否涉及中國、香港、新疆或西藏的報告撰寫與人權倡議？有關組織的資金來源、曾與台灣或國際那些政治人物、人權工作者有聯繫，以及這次到中國的真正目的。

這名當事人強調自己並非決策者或核心倡議者，目前已經離職，且此次入境完全是個人行程，絕無政治意圖。最終他主動提出放棄入境，當天晚上又回到桃園機場。

發文者說：「比較好奇的是為什麼這項工作經歷會被海關掌控？原來是中國情治單位長期對國際人權組織、台灣主要NGO的員工、實習生及志工進行名單蒐集。當事人的名字可能早已進入邊檢的『重點關注名單』中而不自知」。

發文者慶幸兒子「沒有成為另外一個李明哲」，並強調所寫的是真實經歷。

對於此事件，陸委會今天回覆中央社表示，這名社群媒體貼文者雖然沒有向政府反映，但所述經歷確實與陸委會以往掌握的類似案例相符。

陸委會說，發文者應該是將家人所遇情況與社會各界分享，提醒入境中國大陸的風險。政府鼓勵國人勇於公開並分享經驗，以提供社會各界參考。

陸委會說明，中共一向無法接受民主多元的批評，並敵視對人權、環保、公權力監督、勞工、性別多元等議題關注的境外非政府組織（NGO）相關人員。以往已發生早年曾參與台灣政治活動，但後續轉往非政治領域發展，卻仍遭中共溯及清算並重判的相關案例，國人切勿輕忽。

陸委會重申，陸方將於9月15日實施「國務院關於出境入境管理的規定」，國人赴陸的人身安全風險將大幅增加。政府呼籲屬於高風險的國人，應審慎評估赴陸的必要性，並至「國人赴陸港澳動態登錄系統」進行登錄，以利政府在發生緊急狀況時能及時提供協助。