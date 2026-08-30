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中國海警巡航南海民主礁 宣告加強執法巡查

中央社／ 上海30日電

中國海警局官網公告，今天在南海民主礁（中國稱黃岩島）「領海及周邊區域執法巡查」。央視新聞中午報導，中國海警接下來將在民主礁周邊區域展開常態化不間斷執法巡查。

中、菲7月在民主礁附近海域發生衝突後，兩國持續以海上巡航、飛入空域等方式宣示主權。

中國海警上午在官網發布民主礁周邊海域巡航影片，並宣告，8月份以來，「持續加強黃岩島領海及周邊區域執法巡查，依法依規處置非法侵權船隻」，進一步強化有關海域管控，「堅決維護國家領土主權和海洋權益」。

根據發布的影片，中國海警實施登船檢查、阻隔衝撞和強制拖離等措施。

另外，中國海事局8月已發布多起在南海部分海域進行軍事活動的航行警告，時間包括3日至8日、11日至15日、22日、24日至28日。

南海 執法 黃岩島 中國

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