中國海警巡航南海民主礁 宣告加強執法巡查

2016年9月，蔡政府通過新南向政策推動計畫並宣告正式啟動，這項涵蓋東協十國（現為11國，去年增東帝汶）的重大政策，試圖加強與東南亞國家關係，走出一條新的國家發展道路。然而，十年過去，台灣增加了對新南向國家的投資，但並未真正脫離對大陸供應鏈的依賴，而近期在國際情勢及兩岸關係惡化下，東協國家接連公開呼應中共的一中論述，在在凸顯台灣面臨的東協困局，並未因新南向政策而緩解，究竟這項政策為台灣帶來了什麼？

2026-08-30 07:00