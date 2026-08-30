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新疆直通北冰洋？港媒：中俄哈研議開闢新運輸路線

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
北方海航道近年貨運量持續增加，中俄港口間運輸已占該航道總貨運量近15%，但目前大陸進入北極航道仍須經過白令海峽。專家認為，若遇到地緣政治或安全風險，額爾齊斯河走廊可作為北極航運的備援選項。圖為鄂畢河上船舶通航。圖／取自觀察者網
北方海航道近年貨運量持續增加，中俄港口間運輸已占該航道總貨運量近15%，但目前大陸進入北極航道仍須經過白令海峽。專家認為，若遇到地緣政治或安全風險，額爾齊斯河走廊可作為北極航運的備援選項。圖為鄂畢河上船舶通航。圖／取自觀察者網

中東衝突持續，紅海、荷莫茲海峽等重要航運通道頻受地緣衝突影響，中、俄、哈正研議開闢另一條運輸路線。香港南華早報指，中俄正研究以額爾齊斯河、鄂畢河水系為核心的河海聯運通道，從新疆經哈薩克、俄羅斯通往北冰洋，但北京當局目前尚未對這項構想公開表態。

南華早報30日報導，中俄正研究以額爾齊斯河—鄂畢河水系為核心的河海聯運通道，哈薩克也積極推進相關河運開發。全長4248公里的額爾齊斯河發源於大陸新疆，流經哈薩克，匯入俄羅斯鄂畢河，最終注入北冰洋。報導稱，這條河海聯運航線將為大陸內陸地區提供通往北極的新通道。

上海國際問題研究院高級研究員趙隆表示，俄烏衝突及荷莫茲海峽危機，提高替代航運路線的戰略價值。他說，陸路運輸走廊與海上航線都受到地緣政治衝突影響，因此能提供更多運輸路線選擇的方案，將獲得更大的發展動力。

北極航道也具有運輸時效優勢，從大陸寧波港經北方海航道前往英國費利克斯托港約需20天，經蘇伊士運河則需40天。俄羅斯國家原子能公司總經理利哈喬夫表示，預計今年北方海航道貨運航次將超過30次；俄媒Interfax指，中俄港口間運輸已占該航道總貨運量近15%，到2030年經北冰洋往返中俄的貨運量應達2000萬噸。

不過，目前大陸進入北極航道仍依賴白令海峽。俄羅斯遠東聯邦大學國際關係教授盧金表示，北方海航道必須經過靠近美國的白令海峽，「在地緣政治意義上從來都不是一條安全的航線」。大陸若希望取得更穩定的北極通道，就必須考慮白令海峽之外的替代方案。

額爾齊斯河航運並非全新概念。哈薩克多年來一直推動鄂畢河—額爾齊斯河水運體系，2025年中哈交通部長聯席會議簽署戰略合作框架協議，明確共建「俄—哈—中」多式聯運走廊，計畫開通科納耶夫市至伊寧市內河航線。哈薩克並計畫將額爾齊斯河年貨運量由目前150萬噸提高至250萬噸，俄羅斯則將鄂畢河—額爾齊斯水系列入「跨北極運輸走廊」戰略。

巴夫洛達爾河港發展顧問穆辛近日透露，中俄哈三國正積極討論這一運輸走廊。但南華早報指出，截至目前，大陸政府尚未就這項構想公開表態。

同時，要將額爾齊斯河建成國際運輸通道仍面臨航道冬季結冰、季節性低水位及泥沙淤積等問題，部分河段需要持續疏浚。此外，貨物若從大陸沿海運至新疆，再接入內河運輸體系，也需要進一步建設鐵路、港口及物流基礎設施。

盧金認為，要讓額爾齊斯河成為國際運輸走廊，不僅需要巨額投資，更需要中俄哈三國建立政治互信，總成本可能高達數百億甚至上千億美元。

南華早報指，中俄正研究以額爾齊斯河—鄂畢河水系為核心的河海聯運通道。額爾齊斯河全長4248公里，發源於大陸新疆，經哈薩克流入俄羅斯鄂畢河，最終注入北冰洋。圖／取自觀察者網
南華早報指，中俄正研究以額爾齊斯河—鄂畢河水系為核心的河海聯運通道。額爾齊斯河全長4248公里，發源於大陸新疆，經哈薩克流入俄羅斯鄂畢河，最終注入北冰洋。圖／取自觀察者網

北冰洋 中俄 新疆 俄羅斯

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