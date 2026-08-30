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習近平31日將會普亭 天然氣管道項目預計列入會談議題

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭預定31日在吉爾吉斯首都比斯凱克舉行會晤。圖為習近平（左）去年5月8日拜訪莫斯科，與普亭（右）在克里姆林宮會晤。美聯社
中國大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭預定31日在吉爾吉斯首都比斯凱克舉行會晤。圖為習近平（左）去年5月8日拜訪莫斯科，與普亭（右）在克里姆林宮會晤。美聯社

大陸國家主席習近平30日起赴吉爾吉斯首都比斯凱克出席上海合作組織峰會，期間將與俄羅斯總統普亭會面。俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）近日表示，普亭將於31日與習近平會談，雙方將討論中俄天然氣合作及國際議題，包括規劃多年的「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目，並可能討論是否敲定相關協議。

國際文傳電訊社（Interfax）報導，烏沙科夫28日在媒體吹風會上表示，普亭此次將在比斯凱克與習近平會面，雙方將討論進一步發展雙邊合作以及「最重要的國際問題」。烏沙科夫並指出，這將是兩國元首今年第二次面對面接觸。

烏沙科夫在回答記者提問時進一步明確表示，習近平和普亭將討論「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目，以及是否可能最終敲定相關協議。

「西伯利亞力量2號」天然氣管道計畫已擱置多年。據了解，該管道全長約2600公里，規劃經蒙古向中國大陸輸送俄羅斯天然氣，每年輸氣量可達500億立方公尺。

星島頭條提到，「西伯利亞力量2號」於2015年正式提出，計畫從俄羅斯西伯利亞西部經蒙古通往中國大陸。報導指出，今年5月普亭訪問中國大陸並與習近平會面時，兩國元首就管道建設路線及方式達成總體共識，但定價等關鍵細節仍在協商。

半島電視台分析文章指，俄羅斯希望透過「西伯利亞力量2號」彌補2022年2月俄烏戰爭爆發後歐洲削減進口俄羅斯天然氣所減少的收入；中國大陸則希望降低對經過荷莫茲海峽等戰略要道海上運輸的依賴。該分析指，中俄在天然氣價格及建設成本分擔等方面仍未達成共識，使管道計畫多年未敲定最終合約。

港媒明報指出，今年5月美國總統川普訪問北京後，普亭隨即短暫訪問中國大陸，與習近平在北京會晤。習近平出訪前也在吉爾吉斯當地媒體發表署名文章，表示中吉將深化「一帶一路」、人工智慧及清潔能源等領域合作，並推進中吉烏鐵路建設。

大陸外交部此前宣布，習近平將於8月30日至9月3日出席在吉爾吉斯斯坦比什凱克舉行的上海合作組織峰會，並對吉爾吉斯斯坦和埃及進行國事訪問。據星島頭條，今年是上合組織成立25周年，峰會主題為「攜手邁向可持續和平、發展與繁榮」，伊朗、印度、巴基斯坦等國領袖將出席。

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