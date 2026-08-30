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蔡奇：正確看待當前經濟形勢 強信心、穩預期

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共中央政治局常委、中央黨校校長蔡奇29日出席中央黨校2026年秋季學期開學典禮並發表談話，要求正確看待當前經濟形勢，強信心、穩預期。圖／取自新華網
中共中央政治局常委、中央黨校校長蔡奇29日出席中央黨校2026年秋季學期開學典禮並發表談話，要求正確看待當前經濟形勢，強信心、穩預期。圖／取自新華網

中共政治局常委、中央黨校（國家行政學院）校長蔡奇29日在中共中央黨校秋季學期開學典禮上表示，要正確認識把握當前形勢和任務，自覺站在全局高度想問題、辦事情，並稱當前要正確認識經濟形勢，強信心、穩預期，並統籌發展和安全。他同時要求中共幹部正確看待外部環境變化，提升應變能力，「集中精力辦好自己的事」，以實現「十五五」（2026年至2030年）開局。

據人民日報報導，中共中央黨校29日舉行2026年秋季學期開學典禮，蔡奇出席並講話。中共政治局委員、中央組織部部長石泰峰也出席開學典禮。

蔡奇在典禮上強調，要全面系統學習習近平新時代中國特色社會主義思想，深入學習習近平黨建思想，更加深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，夯實理論功底、加強黨性鍛煉、增強履職能力，努力成為堪當民族復興重任的高素質幹部。

蔡奇指出，學習貫徹習近平黨建思想是當前和今後一個時期全黨一項重要政治任務，黨校學員要原原本本學、抓住根本學、聯繫實際學、持續跟進學，深入學習領悟這一思想形成和發展的歷史邏輯、理論邏輯、實踐邏輯，深刻理解和把握其重大意義、精髓要義、實踐要求，做到知其然又知其所以然。

蔡情並稱，要自覺將學習成效體現到履行管黨治黨責任的實際行動上，以更高標準更實舉措落實黨中央關於全面從嚴治黨的決策部署。要帶頭做到忠誠乾淨擔當，以黨章黨規黨紀為標尺立身立行，勤政務實、奮發有為。要樹立和踐行正確政績觀，真正做到為人民出政績、以實幹出政績。

蔡奇提到，要正確認識把握當前形勢和任務，自覺把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，自覺站在全局高度想問題、辦事情。中國式現代化是中國共產黨領導的社會主義現代化，要堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信。

蔡奇說，要正確看待百年變局加速演進帶來的機遇和挑戰，增強準確識變、科學應變、主動求變能力，集中精力辦好自己的事。要「正確看待當前經濟形勢，強信心、穩預期」，統籌好發展和安全，實現「十五五」（2026年至2030年）良好開局。要提高政治能力，樹立戰略思維，增強全局意識，因時而動、順勢而為、科學決策、正確履職，以扎實有力舉措推動經濟社會高質量發展。

蔡奇 中共 幹部 十五五 習近平

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