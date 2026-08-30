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北京最高級別警示…史瓦帝尼動盪 僑民速撤離
我非洲國家唯一友邦史瓦帝尼最近因國內局勢動盪，大陸外交部廿六日發出最高級別的安全警示，呼籲在其境內的大陸公民與機構盡速撤離至安全地區。
大陸外交部廿六日例行記者會上，彭博社記者提問斯威士蘭（我譯史瓦帝尼）治安情況，及示警考量是否因中國未與斯國建交有關？
大陸外交部發言人林劍回應，當前斯威士蘭安全形勢複雜，電詐網賭犯罪活動猖獗，社會治安等風險極高。發布安全提醒是世界各國慣常做法。他說，中國此前也發布過類似的安全提醒。有鑑於當前斯威士蘭社會治安的風險極高，中國政府為確保本國公民安全，穩慎評估後發佈了安全提醒。
史瓦帝尼是非洲最後一個絕對君主制國家，二○二一年六月發生一場要求政治改革、反對君主專制的全國性抗議浪潮，但遭政府開槍鎮壓。官方事後報告稱有四十六人死亡（包含二名兒童）及二四五人遭槍傷。但民間與人權團體（如人權觀察ＨＲＷ）估計死傷人數更高，實際死亡人數八十人以上，並有數百人受傷或失蹤。
二○二三年一月，史瓦帝尼知名人權律師圖拉尼在自宅遭人近距離槍殺身亡，其妻兒在家目睹此血腥場面，此案迄未偵破，事後引發鄰國的抗議與聲援。台灣獨立媒體「關鍵評論」曾專訪圖拉尼妻子塔內萊，她說，台灣經濟富裕，不需要獨裁者的支持，但卻持續金援史瓦帝尼，想從史瓦帝尼得到什麼回報？她認為，台灣為了國際認同而支持侵犯人權的獨裁者，這點「非常令人不安也言行不一」。
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