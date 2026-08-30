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陸4海警船闖金門限制水域 遭驅離
四艘大陸海警船昨天駛入金門限制水域，大陸海警局發布新聞稱在金門海域進行常態執法巡查。我海巡署指中方為認知作戰，四艘大陸海警船已經由海巡驅離。今年以來，大陸海警幾乎每月都公開發布福建海警在金門附近海域進行「常態執法巡查」的消息。
央視新聞報導，大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶昨天表示，八月二十九日，福建海警位金門附近海域依法開展常態執法巡查。
朱安慶稱，八月以來，福建海警組織艦艇編隊持續強化相關海域管控力度，切實維護兩岸漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。
根據央視的影片，大陸海警船向我方兩艘巡防艇喊話：「我是海警山洲艦，我編隊正在執法巡查，請你不要誤判形勢，妨礙我航行安全」。
我海巡署金馬澎分署透過新聞稿說明，第十二巡防區於昨天上午八時許，偵獲四艘中國海警船接近金門限制水域，隨即啟動應處機制，立即調派海巡艇實施「一對一」併航監控與近迫驅離。
四艘中國海警船上午八時五十分許，自料羅西南以及翟山西南，以二艘編組模式分別航入金門限制水域，經海巡巡防艇全程蒐證，並透過中、英文廣播喊話及近迫拒止等方式強勢應處，中國海警船於上午十時五十三分許全數轉向航離金門限制水域。
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