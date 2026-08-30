陸南海三大礁 現代化設施俱全

大陸方面在二○一二年七月正式成立三沙市，駐地西沙群島的永興島，並在南沙群島的美濟礁、渚碧礁、永暑礁大興土木，成為大陸在南沙建造的「三大礁」，面積也遠大於群島中唯一的天然島嶼、由我方實控的太平島，上述三個島礁被大陸民間稱為「南沙鐵三角」，至目前都已建成大型且多樣化的現代化基礎設施。

以渚碧礁為例，一九八八年大陸方面實控以來，從竹棚高腳屋、到鐵皮高腳屋、鋼筋混泥土碉堡，再到二○一五年以來的大規模填海造陸，目前島礁上已有多棟大型建築、機場、醫院、超市、電影院等各式設施。至於永暑礁、美濟礁也都有類似的相關建設。除了民航客機曾成功降落之外，共軍大型運輸機「運二○」也在二○二一年九月被軍方首次披露已降落南海島礁運送老兵返鄉，環球時報當時說，該型機可降落在永暑礁、渚碧礁、美濟礁其中任一機場。

據港媒南華早報早前公布的衛星影像統計，填海造陸後美濟礁面積為五點五八公里、渚碧礁三點九五平方公里、永暑礁二點七四平方公里，三島礁加總已逾十平方公里。

在生活上，共軍南部戰區二○二三年二月對外公布，永暑礁、渚碧礁、美濟礁軍營超市皆已建成並投入運營，商品有四百多種。

軍方並稱，十年來「島礁官兵生活發生了翻天覆地的變化」，三大礁醫院和新型醫療船部署南沙，冷鏈補給讓官兵們食品更加豐富空中、海上多種交通工具方便出行。

值得注意的是，今年八月南華早報曾披露，大陸「中國海警學院」與大連海事大學研究人員提出一項前沿防禦構想，未來可能在南海島礁部署由空中、海面和水下無人平台協同作戰的「機器人堡壘」，以應對日益嚴峻的低成本無人機群攻擊挑戰，相關研究甫發布於中國船舶重工集團公司第七一六研究所主辦的一份武器期刊。