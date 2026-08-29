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江西省長落馬 陸媒：「染指」稀土生意
中共江西省委副書記、省長葉建春因涉嫌嚴重違紀違法正接受調查。陸媒引述消息人士披露，葉建春因涉及稀土而落馬，他任職江西之後，家族開始染指稀土生意，江西政商兩界對此頗多微詞。
中國官方日前通報葉建春任上落馬的消息，引發關注。香港明報今天引述陸媒經濟觀察報表示，數名知情人士透露，中共中央紀委國家監委工作人員25日晚間在江西贛州瑞金市帶走葉建春。葉建春家族在江西涉及稀土生意，葉建春之妻在此前後也被帶走，但相關報導已被刪除。
據報導，江西是中國稀土儲量最多的省份之一，在戰略價值較高的重稀土方面，江西的儲量約占中國的2/3，央企中國稀土集團總部位就位在江西景德鎮。
據報導，葉建春任職江西後，家族開始染指稀土生意，江西政商兩界對此頗多微詞。
61歲的葉建春長期在水利系統工作，曾任水利部副部長。中共中央紀委國家監委網站27日通報，葉建春涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
報導說，江西省委常委會當天晚間召開擴大會議表態擁護查處葉建春，強調要從嚴管好親屬和身邊工作人員，堅決杜絕「裙帶腐敗」、「衙內腐敗」、「家族式腐敗」，堅決防止被別有用心的人「圍獵」，嚴防政商勾連腐敗。
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