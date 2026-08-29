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俄媒：普丁31日會見習近平

中央社／ 北京29日電

中俄領導人下週將舉行今年第二次的會晤。據俄羅斯方面消息，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）31日將與中國國家主席習近平舉行會談，雙方將討論雙邊合作事宜及最重要的國際問題。

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統助理鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，普丁將於8月31日在比什凱克與習近平舉行會談。

普丁將參加於8月31日至9月1日在吉爾吉斯舉行的上海合作組織成員國元首理事會會議。鄂夏柯夫表示，普丁將在峰會期間舉行9場雙邊會談。

鄂夏柯夫說，8月31日，普丁將會見習近平。對俄方來說，這是一次非常重要的會面。這將是今年兩位領導人的第二次個人接觸。會議期間領導人將討論雙邊合作進一步發展事宜及最重要的國際問題。

美國總統川普今年5月中旬訪問中國後，普丁旋即訪問中國，並會見習近平。

習近平此行除了出席上合組織峰會，亦將對吉爾吉斯展開國是訪問。他在訪問前夕於當地媒體發表署名文章，表示中吉兩國要鞏固睦鄰友好，以高質量共建「一帶一路」為主線推動務實合作升級。要旗幟鮮明反對霸權主義、單邊主義及陣營對抗，合力打擊「三股勢力」，共同推動全球治理體系朝更加公正合理的方向發展。

習近平 俄羅斯

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