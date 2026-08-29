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陸海警局：福建海警位金門附近海域依法進行常態執法巡查

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國大陸「伏季休漁期」甫告結束，中國海警今19日下午集結並編隊航入金門限制水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區機先偵獲中國海警船動態，立即調派巡防艇前推預置，並強勢驅離中國海警船。圖／取自海巡署官網
中國大陸「伏季休漁期」甫告結束，中國海警今19日下午集結並編隊航入金門限制水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區機先偵獲中國海警船動態，立即調派巡防艇前推預置，並強勢驅離中國海警船。圖／取自海巡署官網

中國大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶今表示，8月29日，福建海警位金門附近海域依法開展常態執法巡查。此前，海巡署金馬澎分署指出，中國伏季休漁期於8月16日12時結束後，中國漁船大舉出港作業，對周邊國家海域秩序造成極大壓力。

據央視報導，朱安慶稱，8月以來，福建海警組織艦艇編隊持續強化相關海域管控力度，切實維護兩岸漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。

今年以來，大陸海警幾乎每月都公開發布福建海警在金門附近海域進行「常態執法巡查」的消息。7月29日、6月29日、5月27日、4月24日等，大陸海警局東海分局都有發布類似消息。

以7月29日的情況來看，我海巡署海巡署金馬澎分署當天發布新聞稿指出，第十二巡防區偵獲中國海警船於金門南方水域外分兩處集結，立即調派巡防艇前推至限制水域對應；中國海警4艘船，兩兩一組編隊，分別自料羅東方及大帽山西南方航入金門限制水域，海巡署預置之巡防艇立即趨前採「一對一」併航監控，拒止其持續深入我方水域。

海巡署金馬澎分署19日表示，中國伏季休漁期於8月16日12時結束後，中國漁船大舉出港作業，對周邊國家海域秩序造成極大壓力，甚至常有越界捕魚或與他國漁船發生漁事糾紛之行為；針對金門海域，面對中國企圖透過灰色地帶襲擾破壞現狀、散布錯假認知訊息，海巡署將持續以堅定專業的態度全程監控。

金門 福建 執法

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