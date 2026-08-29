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中國出入境新規9月15日上路 吳釗燮示警赴中三思

中央社／ 記者葉素萍台北29日電

中國新的出入境管理規定將於9月15日施行，國安會秘書長吳釗燮今天表示，新規強制取得個人數位資料，加上其他恣意且缺乏明確標準的規定，與近期一連串新法交織，等於又替跨國鎮壓增加新的法律工具；他提醒，打算前往中國的人「真的要三思」。

吳釗燮今天在社群平台X發文，並發布「中國2026年出入境管理修訂」圖卡，整理中國國務院公布、9月15日施行的出入境管理新規，並以「從邊境管制走向政治控制」示警相關風險。

圖卡指出，新規有7大關鍵內涵，包括擴大身分與資料蒐集範圍，中國國務院主管機關得要求提供相關文件、電子資料，例如裝置、帳號資料；以科技與出口管制作為限制出境依據，涉及中國政府所謂「產業或科技安全的違法行為」，可能列為限制出入境依據。

此外，新規將「一中」武器化，涉及中國政府所認定的國家安全或重大公共利益案件調查時，得限制相關人員出境；新規保留跨國鎮壓空間，被中國政府認定在境外從事違法行為者，入境後可能遭限制出境，期間為6個月至3年。

圖卡指出，新規也包括涉及中國政府所認定的敏感案件時，主管機關不需要揭露拒絕出境或入境理由；並透過跨機關執法機制，串聯出入境管理、公安及其他相關機關共享資訊；遭列入制裁名單或監控名單者，也可能被拒絕入境。

圖卡示警，新規與中國反間諜法、國家安全法、出口管制法、反分裂國家法相關22項規定、民族團結進步促進法、互聯網信息服務管理辦法及公安機關網絡空間安全監督檢查辦法等多項法規互相連動，可能加劇相關威脅。

圖卡並歸納入境中國的3大風險，包括個人行為或言論可能被重新界定為國家安全問題而遭限制出境；涉及科技、商業或研究的交流人員，可能被視為具有戰略價值的資產並納入出境管制；在兩岸或地緣政治情勢緊張期間，行政執法也可能被用作政治施壓工具。

吳釗燮表示，強制取得個人數位資料，加上其他恣意且缺乏明確標準的規定，與近期一連串新法交織在一起，等於又替跨國鎮壓增加新的法律工具，「打算去中國的人，真的要三思」。

吳釗燮 國務院 國安會 中國 邊境管制

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